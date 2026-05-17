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Cada 17 de mayo se celebra en el país el Día de la Armada Argentina, una fecha que conmemora el histórico Combate Naval de Montevideo de 1814, considerado uno de los hechos decisivos para consolidar el proceso de independencia nacional y el nacimiento de la fuerza naval argentina.

La jornada recuerda la victoria obtenida por la escuadra patriota comandada por Guillermo Brown frente a las fuerzas realistas españolas apostadas en la Banda Oriental. El triunfo permitió debilitar el dominio español sobre el Río de la Plata y abrió el camino para avanzar sobre Montevideo, uno de los principales bastiones coloniales de la época.

El Combate Naval de Montevideo y su importancia histórica

El 17 de mayo de 1814 marcó un punto de inflexión en la guerra por la independencia. La flota patriota, encabezada por Guillermo Brown, logró derrotar a la armada realista y cortar el control marítimo que España mantenía en la región.

La batalla tuvo un fuerte impacto estratégico para las Provincias Unidas del Río de la Plata, ya que permitió aislar a Montevideo y fortalecer el avance revolucionario iniciado en 1810 con la Revolución de Mayo.

Los historiadores consideran este enfrentamiento como uno de los momentos clave para consolidar la soberanía nacional y garantizar el desarrollo del proceso emancipador en Sudamérica.

Guillermo Brown, el padre de la Armada Argentina

La fecha también rinde homenaje a Guillermo Brown, reconocido como el padre de la Armada Argentina por su participación en distintas campañas navales durante la guerra de independencia.

Brown, de origen irlandés, fue una de las figuras militares más importantes de la historia argentina y se destacó por su capacidad estratégica en el combate naval. Su liderazgo en la campaña de 1814 resultó fundamental para el triunfo patriota en el Río de la Plata.

A lo largo de los años, su figura se transformó en un símbolo de la defensa de la soberanía marítima argentina.

Cuándo se oficializó el Día de la Armada Argentina

Aunque la conmemoración tiene origen en los hechos de 1814, el Día de la Armada Argentina fue instituido oficialmente más de un siglo después.

La fecha quedó establecida mediante el Decreto Nº 5304, firmado en 1960 durante la presidencia de Arturo Frondizi. El objetivo fue homenajear a quienes participaron de la campaña naval liderada por Guillermo Brown y reconocer el rol histórico de la Armada en la construcción del país.

Desde entonces, cada 17 de mayo forma parte del calendario oficial de efemérides nacionales.

Actos y homenajes en todo el país

En distintas ciudades argentinas suelen realizarse actos institucionales, homenajes y ceremonias vinculadas con la historia naval argentina y el reconocimiento a las generaciones de marinos que participaron en la defensa de la soberanía nacional.

Además del valor histórico, la jornada busca destacar la tarea que desarrolla la Armada Argentina en mares y ríos del país, así como también su participación en misiones de patrullaje, control y asistencia.

El Día de la Armada Argentina se mantiene como una de las fechas más representativas de la historia militar y naval del país, en recuerdo de una batalla que resultó decisiva para el camino hacia la independencia.