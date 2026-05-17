María Becerra volvió a demostrar el enorme fenómeno que genera entre sus fanáticos; tras agotar, en apenas cinco horas, las entradas para sus primeras cinco presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, la cantante confirmó una sexta función prevista para el 19 de noviembre.
Frente a la impresionante demanda, la artista decidió sumar un nuevo recital para el 19 de noviembre; las entradas, para esta nueva fecha, ya se encuentran disponibles a través de la página oficial del estadio: https://www.movistararena.com.ar/show/993a2d46-39d7-4455-b199-87a5a2dc9b83
Cómo será el Quimera Tour de María Becerra
El “QUIMERA TOUR” recorrerá distintos países de Latinoamérica y tendrá una fuerte apuesta visual y narrativa.
En esta nueva etapa artística, María profundiza el universo conceptual de “QUIMERA” a través de distintos alter egos como Maite, Jojo, Shanina y Gladys, personajes que forman parte de una narrativa que mezcla música, performance y una estética cada vez más cinematográfica.
Con seis fechas confirmadas y cinco ya completamente agotadas, la artista atraviesa uno de los picos más importantes de popularidad de su carrera y reafirma su lugar como una de las máximas referentes de la música urbana en la región.
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