Las fechas inicialmente anunciadas, 13, 14, 15, 17 y 18 de noviembre, quedaron completamente sold out a pocas horas del inicio de la venta, algo que reflejó el furor que despierta el nuevo universo artístico de“, el proyecto más ambicioso de su carrera hasta el momento.

Frente a la impresionante demanda, la artista decidió sumar un nuevo recital para el 19 de noviembre; las entradas, para esta nueva fecha, ya se encuentran disponibles a través de la página oficial del estadio: https://www.movistararena.com.ar/show/993a2d46-39d7-4455-b199-87a5a2dc9b83

Cómo será el Quimera Tour de María Becerra

El “QUIMERA TOUR” recorrerá distintos países de Latinoamérica y tendrá una fuerte apuesta visual y narrativa.

En esta nueva etapa artística, María profundiza el universo conceptual de “QUIMERA” a través de distintos alter egos como Maite, Jojo, Shanina y Gladys, personajes que forman parte de una narrativa que mezcla música, performance y una estética cada vez más cinematográfica.

Con seis fechas confirmadas y cinco ya completamente agotadas, la artista atraviesa uno de los picos más importantes de popularidad de su carrera y reafirma su lugar como una de las máximas referentes de la música urbana en la región.