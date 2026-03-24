El Gobierno difundió este martes un video documental de una hora y cuarto por el 50º aniversario del golpe de Estado. En línea con spots oficiales publicados en 2024 y 2025, el oficialismo se propone reconocer “la historia en su totalidad”.

En el inicio del video, una voz en off cuestiona el tratamiento de la historia durante la administración kirchnerista alegando que hubo “una masiva campaña política empleando cuantiosos recursos públicos para imponer en la sociedad un relato sobre los trágicos acontecimientos de la década del ’70, con una visión sesgada y revanchista, cuyo objetivo ulterior era el de beneficiar económicamente a unos pocos y ganar rédito político para construir nuevas mayorías de poder”.

“Hoy, 20 años después de este fatal experimento narrativo que le costó miles de millones de dólares a los argentinos y que en lugar de sanar las disputas del pasado solo las exacerbó, este gobierno se dispuso por primera vez a dar vuelta a la página dándole visibilidad a la historia completa” suma el spot publicado desde las cuentas de Youtube y X de la Casa Rosada.

“En ese espíritu, y como gesto de reparación y reconocimiento, convocamos a quienes fueron silenciados y cuyos derechos no fueron reconocidos, a brindar su testimonio, para que sus historias aporten a una comprensión completa y honesta de su pasado”.

Los testimonios

La pieza audiovisual sigue con testimonios de Miriam Fernández, la nieta restituida número 127, y de Arturo C. Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, militar del Ejército Argentino, secuestrado el 11 de agosto de 1974 y asesinado en cautiverio por la guerrilla.

“Soy una persona que trata de ver lo que es justo es justo. Si bien reconozco que se cometieron un montón de atrocidades en los ’70, de la cual la historia me pone como víctima, también considero que no se contó la historia completa”, expresa Fernández, quien recuperó su identidad en 2017.

“Para sanar en este país y para sanar como ciudadanos, tenemos que contar la historia verdadera. La sociedad creyó un relato que no fue real, que no fue completo”, agrega.

En su testimonio, Fernández pide “ponerle un manto de paz y un poco de amor a la historia, y mirar para adelante”. “Una vez que se pongan todas las cartas sobre la mesa y se cuente toda la verdad, ahí vamos a sanar”.

El segundo testimonio es de Arturo C. Larrabure, hijo del ex militar, quien recuerda la historia de su padre. “Una noche fue secuestrado por el ERP. Esa noche hubo heridos y muertos. De la historia argentina es el secuestro más largo, duró más de un año”, cuenta en el video.

“En 2003, descubrí que la historia que yo conocía, nadie la conocía, no se podía contar, no se podía narrar. En las escuelas nunca se hablaba de eso, se hablaba de otras cosas. Entonces, me rebelé”, recuerda.

“Es un buen momento para educar en la verdad, para que se cuente toda la historia completa, y que los chicos tomen cada uno su decisión de creer esto o creer lo otro, pero que les den todos los elementos”, “es el momento de convocar a la unión de los argentinos y a la reconciliación de los argentinos“, expresó.