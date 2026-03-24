A más de 20 años del estreno de Hannah Montana, Miley Cyrus decidió mirar hacia atrás y reconectar con sus raíces a través de un especial disponible en “Disney+”, el cual , rápidamente, se convirtió en un evento cargado de nostalgia.

Lejos de ser un simple repaso, el proyecto funciona como una especie de cierre emocional; durante años, la cantante mantuvo cierta distancia con el personaje que la catapultó al estrellato, pero, en esta producción, se muestra en paz con su pasado y dispuesta a abrazarlo como parte fundamental de su identidad artística.

El especial incluye testimonios que ayudan a dimensionar el impacto del fenómeno; Tish Cyrus, madre de Miley, reflexiona sobre lo que significó la exposición mediática a tan corta edad, mientras que Billy Ray Cyrus aporta recuerdos inéditos del detrás de escena, desde las audiciones hasta el día a día en el set.

También, participan figuras del mundo del entretenimiento como Selena Gomez, quien recordó su paso por la serie en el rol de la rival, “Mikayla”, y Chappell Roan, que aporta una mirada actual sobre la influencia de Hannah Montana en el pop contemporáneo.

Uno de los momentos más celebrados por los fans es la reinterpretación de algunos de sus temas más emblemáticos; Miley vuelve a cantar canciones que marcaron una época, como “This Is the Life”, “The Climb” y “The Best of Both Worlds”, generando una conexión directa con su público.

El final, es especialmente simbólico: la artista recrea su despedida del set de los Stewart, en un guiño a aquel cierre de 2011 y, como broche de oro, el documental cierra con una dedicatoria a su versión más joven y una frase que resume todo el recorrido: “Hannah Montana me hizo estrella, pero, mis seguidores, me dieron esta vida”.

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