Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Día de la Tradición se celebra cada 10 de noviembre en todo el país en conmemoración del nacimiento de José Hernández, autor de El Gaucho Martín Fierro, una de las obras más influyentes de la literatura argentina. La fecha fue establecida oficialmente en 1939, por iniciativa del poeta Francisco Timpone, quien propuso rendir homenaje al escritor por su aporte a la cultura nacional.

Hernández nació en 1834 en el actual partido de General San Martín, Buenos Aires. Sobrino del político y militar Juan Martín de Pueyrredón, desarrolló una vida marcada por la literatura, el periodismo y la actividad militar. Durante su juventud debió exiliarse en Brasil, y fue recién en 1872, al regresar al país de manera clandestina, cuando comenzó a escribir la obra que cambiaría la historia cultural argentina: El Gaucho Martín Fierro.

Con la ayuda de Don José Zoilo Miguens, logró publicar la primera edición, que rápidamente alcanzó una gran repercusión. Años más tarde, en 1879, lanzó la segunda parte, La vuelta de Martín Fierro. Ambas piezas literarias consolidaron al gaucho como un símbolo del pueblo argentino y reflejaron su lucha, su lenguaje y sus costumbres.

La obra fue traducida a más de 70 idiomas y adaptada en numerosas ocasiones al cine, la televisión y el teatro, transformándose en una referencia esencial de la identidad nacional. Hernández falleció el 21 de octubre de 1886, a los 51 años, dejando un legado que aún perdura.

Cinco maneras de celebrar el Día de la Tradición

El Día de la Tradición en Argentina no solo rinde homenaje a una figura literaria, sino que también invita a revivir las costumbres que definen la cultura popular argentina. A continuación, algunas de las actividades más tradicionales para disfrutar de esta jornada:

1. Gastronomía criolla

Nada representa mejor la identidad argentina que su mesa. En esta fecha, muchos eligen celebrar compartiendo un asado, empanadas, locro, humita, guisos o los clásicos pastelitos y tortas fritas. Más allá de los sabores, la comida simboliza el encuentro y la comunidad, valores fundamentales de la tradición nacional.

2. Música folclórica

El folclore argentino es el corazón musical de esta jornada. Desde las chacareras y zambas hasta las milongas, artistas como Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, El Chaqueño Palavecino y Soledad Pastorutti mantienen viva la herencia gauchesca. Escuchar o bailar estos ritmos es una manera de conectarse con las raíces del país.

3. Juegos populares

El espíritu festivo también se refleja en los juegos tradicionales que acompañan los encuentros familiares y de amigos. El truco, la generala, la payana o las bolitas son clásicos infaltables, junto con el fútbol, deporte que también expresa la pasión argentina por la competencia y la camaradería.

4. El ritual del mate

El mate es más que una bebida: es un gesto de unión. En esta fecha, compartir unos mates entre amigos o en familia se convierte en un acto simbólico de identidad. Es el ritual cotidiano que mejor refleja el espíritu argentino y la importancia de los lazos afectivos.

5. Eventos y festivales al aire libre

En distintos puntos del país, se organizan desfiles de jinetes, peñas folclóricas, ferias artesanales y festivales al aire libre. Estas celebraciones reúnen a comunidades enteras y reafirman el amor por las costumbres criollas, las danzas tradicionales y la cultura popular.