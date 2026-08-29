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Este sábado 29 de agosto se conmemora el Día del Donante de Órganos, una fecha que busca concientizar sobre la importancia de la donación y destacar el trabajo que se realiza en todo el país para que los órganos y tejidos puedan llegar a quienes los necesitan.

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en lo que va de 2026 un total de 2.551 personas que se encontraban en lista de espera recibieron un trasplante.

Del total de intervenciones, 1.096 fueron trasplantes de córneas, 978 renales, 322 hepáticos, 85 cardíacos, 34 renopancreáticos, 17 hepatorrenales, 17 pulmonares, uno pancreático y uno cardiorrenal.

Además, 176 de los pacientes trasplantados fueron menores de 18 años.

Procesos de donación

Los trasplantes concretados durante 2026 fueron posibles gracias a 1.427 procesos de donación realizados en todo el territorio nacional.

De ese total, 664 correspondieron a donación de órganos y 763 a donación de córneas. Los procesos contaron con la participación de 22 jurisdicciones y fueron posibles gracias al trabajo articulado entre el INCUCAI, los organismos provinciales de procuración y los equipos de salud de los establecimientos donde se desarrollan las distintas etapas de donación y trasplante.

Se trata de un proceso sanitario complejo que comprende el seguimiento de las listas de espera, la detección de potenciales donantes, la procuración y la asignación de órganos y tejidos.

Cuántas personas siguen esperando un trasplante

Pese al crecimiento de la actividad, la demanda continúa siendo elevada. Actualmente, 7.392 personas esperan un trasplante de órganos y otras 2.254 aguardan un trasplante de córneas.

En total, son 9.646 personas que permanecen en lista de espera en Argentina.

Frente a esta situación, el Ministerio de Salud remarcó la necesidad de continuar promoviendo la donación y fortaleciendo el sistema de procuración para ampliar la disponibilidad de órganos y tejidos.

El récord de donación registrado en 2025

Las cifras de este año se suman a un crecimiento sostenido de la actividad de donación y trasplante en Argentina.

Durante 2025 se registró la tasa de donantes más alta de la historia del país, con 20,54 donantes por millón de habitantes. También se superaron los registros históricos de donantes y trasplantes.

Ese año se concretaron 955 procesos de donación de órganos y 1.308 de tejidos, que permitieron que 4.786 pacientes que se encontraban en lista de espera fueran trasplantados.

Nuevas unidades para fortalecer la procuración

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) también implementó distintas medidas para ampliar la disponibilidad de órganos y tejidos.

Entre ellas se encuentra la creación de nuevas Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) en hospitales nacionales, SAMIC y establecimientos privados. Actualmente, el país cuenta con 48 unidades instaladas.

Además, se incorporaron nuevos consultorios destinados a la detección, estadificación, registro y cuidado integral de personas con Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA). Ya existen 40 unidades, cuyo objetivo es optimizar el ingreso a la lista de espera de pacientes que se encuentran en diálisis.

Quiénes pueden donar órganos

En Argentina, toda persona mayor de 18 años es considerada donante si manifestó su voluntad afirmativa o si no dejó constancia expresa de su oposición.

En el caso de los menores de 18 años, la autorización para la donación debe ser otorgada por sus padres, madres, por el progenitor que se encuentre presente o por sus responsables legales a cargo.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que cada trasplante es posible gracias a los donantes y sus familias, además del trabajo coordinado de los profesionales de la salud y los organismos nacionales y provinciales que intervienen en el proceso.