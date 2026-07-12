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Cada 12 de julio, la Argentina conmemora el Día Nacional de la Medicina Social, una disciplina que reconoce a la salud como un derecho básico y destaca a quienes ejercen la medicina con un fuerte compromiso hacia la comunidad. La fecha homenajea al Dr. René Favaloro, nacido ese día de 1923 en La Plata.

La celebración fue establecida en 2002 mediante la Ley 25.598, a casi dos años de la muerte del reconocido médico, con el propósito de mantener vigente el ejemplo de uno de los profesionales más influyentes de la historia de la medicina argentina.

La efeméride no sólo recuerda al creador del bypass coronario con utilización de la vena safena, técnica que transformó para siempre la cirugía cardiovascular, sino también a un profesional que dedicó gran parte de su vida a promover una medicina comprometida con las necesidades sociales y el acceso igualitario a la salud.

La medicina como compromiso social

El legado de René Favaloro excedió ampliamente el campo de la cirugía cardiovascular. En su importante carrera, el médico dedicó más de una década a la medicina rural en la localidad pampeana de Jacinto Arauz, donde comenzó a consolidar su visión humanista de la medicina. Allí comprendió la importancia del trabajo interdisciplinario, la prevención y la cercanía entre el sistema sanitario y la población.

En numerosas oportunidades, el médico sostuvo que los avances científicos carecían de sentido si no estaban acompañados por políticas que garantizaran el acceso de toda la población a los tratamientos y a la atención sanitaria.

René Favaloro trabajó durante más de una década en una comunidad rural, donde comenzó a consolidar su visión humanista de la medicina.

Durante el Congreso de Bioingeniería de 1999, realizado en Buenos Aires, Favaloro expresó: “Los progresos de la medicina y de la bioingeniería podrán considerarse verdaderos logros para la humanidad cuando todas las personas tengan acceso a sus beneficios y dejen de ser un privilegio para las minorías”.

Reflexiones de este tipo atravesaron buena parte de sus conferencias y escritos, en los que defendió el fortalecimiento de la educación, la investigación y la salud pública. El médico también insistió en la importancia de la ética profesional y del compromiso de los trabajadores de la salud con las problemáticas sociales de su tiempo.

Ese enfoque es precisamente el que busca reivindicar el Día Nacional de la Medicina Social, una jornada destinada a reflexionar sobre el rol de los sistemas sanitarios y la responsabilidad social de quienes integran el ámbito sanitario.

La creación de la Fundación Favaloro

En 1975, ya convertido en una referencia internacional, Favaloro regresó al país y fundó la Fundación Favaloro para la Investigación y la Docencia Médica.

El proyecto nació con el objetivo de integrar asistencia médica, investigación científica y formación académica, siguiendo el modelo de los grandes centros médicos internacionales. Con el tiempo, la institución se transformó en uno de los principales centros de cardiología y cirugía cardiovascular de América Latina.

La Fundación Favaloro para la Investigación y la Docencia Médica fue fundada en 1975

La iniciativa también dio origen años después a la Universidad Favaloro, consolidando la visión del médico sobre la necesidad de vincular la práctica clínica con la investigación y la formación de nuevos profesionales.

A más de dos décadas de su fallecimiento, el legado del Dr. René Favaloro continúa siendo un símbolo de excelencia profesional, compromiso ético y vocación de servicio. En la actualidad, la Fundación Favaloro mantiene vivo ese espíritu a través de su trabajo en asistencia médica, investigación y docencia, sosteniendo los principios que el reconocido médico promovió a lo largo de toda su vida.