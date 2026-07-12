Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra comenzó a subir de temperatura luego de que los principales medios británicos analizaran el presente de ambos seleccionados y cuestionaran duramente el camino de la Scaloneta hacia esta instancia.

Tras la clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni frente a Suiza, la Selección argentina ya se prepara para el duelo del próximo miércoles en Atlanta, un enfrentamiento que marcará el regreso de uno de los grandes clásicos del fútbol mundial en una Copa del Mundo después de 24 años.

Mientras en Argentina crece la ilusión por una nueva batalla ante Inglaterra, en territorio británico la prensa comenzó a jugar su propio partido con críticas al conjunto campeón del mundo, dudas sobre su rendimiento y una fuerte confianza en los Tres Leones.

The Sun acusó a Argentina de jugar “con doce jugadores”

Uno de los medios más contundentes fue The Sun, que generó polémica con su análisis del triunfo argentino ante Suiza. El diario británico aseguró que la Albiceleste “jugó con doce jugadores”, en referencia a la actuación del árbitro portugués João Pinheiro, a quien acusó de haber favorecido al equipo de Lionel Scaloni.

El medio puso especial atención en la expulsión de Breel Embolo, una acción que fue corregida por el VAR mediante el protocolo de “identidad equivocada” luego de una confusión arbitral. Según The Sun, ese episodio podría marcar el recuerdo del partido: “Con razón o sin ella, será recordado por el incidente de Embolo-Paredes”.

Además, el periódico cuestionó el rendimiento de la Selección argentina y sostuvo que todavía debe demostrar por qué es considerada una de las grandes candidatas al título.

“Es hora de que los campeones defensores demuestren su valía. Tienen ese aura, pero no parecen ser los eventuales ganadores”, publicó.

La BBC eligió a Inglaterra como favorita ante Argentina

La cadena británica BBC también analizó el cruce y fue crítica con el nivel futbolístico mostrado por Argentina durante el torneo.

El medio destacó que, pese a la capacidad del equipo de Scaloni para imponerse en partidos cerrados, no considera que la actual versión de la Selección sea una de las mejores.

“Thomas Tuchel y los jugadores de Inglaterra estarán encantados de enfrentarse a esta Argentina en su estado actual, porque no es una gran Selección, aunque tiene la costumbre de encontrar la manera de ganar”, señaló la BBC.

Además, ubicó a Inglaterra como “la clara favorita” para avanzar a la final del Mundial 2026 y argumentó que el conjunto europeo tuvo un recorrido más exigente hasta las semifinales. En ese sentido, comparó la dificultad de los rivales y aseguró que Noruega fue un desafío superior al que enfrentó Argentina ante Suiza.

Sky Sports destacó el desgaste físico de la Selección argentina

A diferencia de The Sun y la BBC, Sky Sports dejó de lado la polémica arbitral y centró su análisis en el aspecto físico del equipo argentino.

El medio británico remarcó que la Scaloneta acumuló un importante desgaste durante el torneo, luego de disputar dos tiempos suplementarios en sus últimos tres partidos.

“Inglaterra seguramente se alegró de ver a su próximo rival llegar hasta el final. Es la segunda vez en tres partidos que Argentina se ve obligada a jugar una prórroga”, analizó Sky Sports.

Según su mirada, el cansancio podría convertirse en un factor determinante en la semifinal de Atlanta, especialmente frente a un seleccionado inglés que llega con la expectativa de volver a disputar una final mundialista.

“Una cita con Messi”

Por su parte, el rotativo The Telegraph celebró que “finalmente” Inglaterra “tendrá una cita con Lionel Messi” y aseguraron que “viejas rivalidades se reavivarán el miércoles”. “Lionel Messi se interpone en el camino de Inglaterra”, tituló la crónica en la que también se preguntó: “¿Se merecía Suiza un resultado tan cruel? Probablemente no. Habían sido el mejor equipo durante casi toda la primera hora.

Queda claro que el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra volverá a ocupar un lugar central en la historia de los Mundiales. La rivalidad entre ambos países suma capítulos inolvidables y ahora tendrá un nuevo episodio en 2026.

Con la confianza de los medios ingleses en su selección y la ilusión argentina de seguir defendiendo el título, la semifinal promete ser uno de los partidos más esperados del torneo.