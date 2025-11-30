Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La fecha rinde tributo a una tradición social arraigada y a la industria de la yerba mate, protagonista de la economía del Litoral argentino. En Santa Cruz y la Patagonia el mate también es símbolo de encuentro, resistencia al clima y pertenencia cultural, clave para la vida cotidiana argentina.

Un ritual que une a más del 90% de los hogares argentinos

El Día Nacional del Mate se celebra cada 30 de noviembre desde 2014, cuando la legislación argentina lo oficializó como efeméride cultural de alcance nacional. Hoy, la infusión supera fronteras regionales: desde el norte de Misiones hasta el sur de la Patagonia, pasando por la provincia de Santa Cruz, el mate acompaña la vida de millones de personas en todo el país.

Según el organismo yerbatero Instituto Nacional de la Yerba Mate, el consumo promedio es de 6,4 kg por habitante al año y la bebida está presente en más del 90% de los hogares, superando el 90% de compra anual interna.

Cultivo de la yerba mate en Corrientes.

¿Por qué el 30 de noviembre? El legado de un caudillo guaraní

La elección de la fecha no es casual: honra el nacimiento de Andrés Guacurarí y Artigas, líder indígena y federal vinculado a la expansión productiva de la yerba mate en Argentina.

Guacurarí, apodado históricamente Comandante Andresito, fue gobernador de la provincia de Misiones entre 1815 y 1819 y el primer indígena en ocupar un cargo de tal jerarquía en el país. Durante su mandato impulsó cadenas de producción local, promovió el consumo interno y defendió la industria nacional ante la competencia extranjera. Entre sus políticas más trascendentes: restringió el ingreso de yerba del país vecino para proteger a productores argentinos y fomentar la soberanía productiva yerbatera del Litoral.

Su legado conectó identidad cultural y economía regional, entendiendo el potencial del mate como un motor social y productivo que ya existía en las comunidades guaraníes incluso antes del proceso colonial.

Andrés “Andresito” Guacurarí y Artigas.

El mate como infusión nacional: respaldo legal e identidad cultural

El símbolo del mate como infusión oficial del país quedó formalizado con la normativa argentina que lo declaró Infusión Nacional Argentina, estableciendo su promoción en eventos oficiales y políticas de difusión cultural. Desde entonces, organismos como la diplomacia oficial de Cancillería Argentina difunden el fuerte valor simbólico del ritual: compañerismo, generosidad, justicia social del uno por uno, humildad y encuentro lejano de pretensiones.

La Ley 26.871 sancionada en 3 de julio de 2013 declaró al mate como infusión nacional, disponiendo la promoción y difusión de sus tradiciones en eventos y actividades culturales, sociales o deportivas de carácter oficial. Asimismo, el Día Nacional fue instituido más tarde con una ley específica sancionada en 2014 para garantizar el reconocimiento permanente del ritual matero.

Beneficios del mate para la salud: energía, antioxidantes y vitaminas

Según datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el mate es un potente antioxidante, fuente de vitaminas, minerales y también ayuda a reducir el colesterol malo.

“Las infusiones preparadas con Yerba Mate son hipocalóricas, de bajo contenido en sodio, y su principal aporte es en término de micronutrientes”, enumera la doctora Ana Eugenia Thea, de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones.

El mate “aporta cantidades variables de vitaminas, siendo los aportes de vitaminas B1 (tiamina) y B6 (piridoxi-na) los más importantes, cubriendo el 72,3% y 37,2% de la ingesta diaria recomendada para estos nutrientes en hombres y mujeres adultos entre 18 y 50 años de edad, respectivamente”.

En cuanto a los aportes de micronutrientes minerales, “la misma cantidad de mate, cubre un 20,3% de la ingesta diaria recomendada de magnesio para la misma población y, refiriéndonos al hierro, un 13,5% del requerimiento diario establecido para hombres adultos y un 6,2% de la necesidad diaria establecida para las mujeres en edad fértil, en ambos casos, considerando una dieta de biodisponibilidad media”

Fuente: Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

3 mitos comunes del mate

“El polvo de la yerba mate hace mal”: Falso.

El polvo de hoja es uno de los componentes más virtuosos de esta infusión, le aporta suavidad y espumosidad. Hace que los mates sean ricos y rendidores.

“Raspar el mate es correcto para destapar la bombilla”. No está comprobado.

Para que la bombilla no se tape, lo mejor que podemos hacer es echar un chorrito de agua fría o tibia al comenzar el mate, así la yerba se hincha y en este estado no ingresa dentro de la bombilla.

“Se puede tomar el mate a más de 85 grados de temperatura”. O “Si se hierve el agua, enfriarla con un chorro de agua fría”. Error.

De este modo se arruina toda la bebida porque cuando el agua hierve le quitamos el oxígeno, y por ende el poder de solvencia, que es lo que permite que la yerba muestre todos sus sabores y aromas.

La celebración invita a reconocer la trascendencia social, productiva y nutritiva del mate, desde su raíz indígena hasta su expansión nacional y global. En equilibrio, la infusión sigue siendo un emblema argentino que combina salud, encuentro y soberanía productiva.

Leé más notas de La Opinión Austral