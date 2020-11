"Diego Maradona estuvo durante 20 años haciendo que un país salga de la tristeza", dijo el cantante de Mala Fama

"Lo mejor que tenemos de nuestra Nación es la figura de Diego Armando Maradona. Ahora es fácil que digan lo que digan pero Diego estuvo durante 15-20 años en esos momentos haciendo que un país salga de la tristeza", manifestó Hernán Coronel, la voz de Mala Fama, a una entrevista en el ciclo Caja Negra de Filo.news.

🗣️"Diego Maradona estuvo durante 15 o 20 años haciendo que un país salga de la tristeza" 🥀. Malafama nos decía esto hace solo algunos días y así elegimos despedir al mejor jugador del mundo 🖤. pic.twitter.com/ART2vmIsau — Filo.news 🧼 🤲 (@filonewsOK) November 25, 2020

En la entrevista que brindó hace un mes, el artista sostenía: "No tenía mucha más cosas porqué alegrarse el pobrecito que estaba en su casa rascando la olla, no tenía mucho más qué ver que a Maradona entrando a la cancha con la celeste y blanca y que le cause esa emoción a una persona pobre, la que puede sentir cuando es el cumpleaños. Diego lo hizo con mucha gente".

La noticia de la muerte de Diego Armando Maradona fue confirmada poco después de las 13:00 de este miércoles por su entorno íntimo y ratificada por su abogado Matías Morla poco después