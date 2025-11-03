Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, ratificó esta mañana su compromiso de diálogo con las provincias y el Congreso, luego de ser confirmado por Javier Milei como parte del Gabinete nacional. En diálogo con Radio Mitre, el funcionario aseguró: “Voy a escuchar a los gobernadores, que es el rol que me toca”, y subrayó la importancia de construir consensos para avanzar con las reformas estructurales que el Gobierno impulsa.

“Se hizo un paso enorme, histórico, en dos años para estabilizar al país”, destacó Santilli al referirse al rumbo económico de la gestión libertaria. “Hay que seguir sumando, estoy convencido. Prefiero ponerme en la tarea que me toca: sumar para lograr las reformas que necesita el país, que esperan las PyMEs”, añadió el ministro.

En ese sentido, Santilli remarcó que una de las prioridades de su gestión será acompañar las transformaciones que permitan dinamizar la economía y generar empleo. “Quiero ser claro con lo que dijo el Presidente: la reforma laboral es hacia adelante. Hoy existen convenios colectivos que pueden ser mejorables, como pasó en Vaca Muerta. Queremos trabajar para que los trabajadores informales dejen de ser informales y que tengan derechos”, señaló.

El exdirigente del PRO y ahora integrante del Gobierno libertario llega al Ministerio del Interior con la misión de articular con los gobernadores y el Congreso los consensos necesarios para aprobar las reformas laboral, tributaria y penal, así como el Presupuesto 2026.

Santilli afirmó que su prioridad será el diálogo político: “Voy a escuchar, conversar y construir. Esa es la tarea que me toca para que la Argentina pueda avanzar”.

El apoyo de Torres

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, felicitó a Diego Santilli por su designación como ministro del Interior y aseguró que lo acompañará “en este nuevo desafío”.

A través de sus redes sociales, Torres destacó la importancia de mantener el diálogo entre Nación y provincias. En la misma línea, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Valdés (Corrientes) también expresaron su apoyo al flamante funcionario y coincidieron en la necesidad de trabajar con consenso y compromiso por el desarrollo del país.

