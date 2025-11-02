Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei confirmó este domingo la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán, quien presentó su renuncia días atrás junto con el ahora ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en medio de tensiones internas dentro del Gobierno.

El anuncio se realizó solo horas después de la reunión que Milei mantuvo en la Quinta de Olivos con Mauricio Macri, encuentro que terminó sin un acuerdo cerrado para la segunda etapa de gestión, aunque sí mostró nuevos movimientos en la estructura de poder oficialista.

“Tenemos ministro del Interior. Bienvenido Colo Santilli”, celebró Milei en su cuenta de X y agregó que “será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”.

El dirigente del PRO ya venía acercándose al oficialismo y logró imponerse en las elecciones bonaerenses de la mano de La Libertad Avanza, tras la baja de la candidatura de José Luis Espert. Su incorporación profundiza la estrategia del Presidente de sumar figuras del PRO a roles de gestión, luego de meses de especulaciones.

Según trascendió la designación habría sido impulsada por Karina Milei, secretaria general y figura clave en la estructura política libertaria.

La movida genera expectativa sobre el futuro rol de Santiago Caputo, quien hasta ahora aparecía como principal articulador político con provincias y el Congreso.

Reacciones oficiales

El flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también celebró la llegada de Santilli: “Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita”.

Adorni confirmó que este lunes a las 9:30 habrá reunión de gabinete en Casa Rosada, donde el nuevo ministro debutará formalmente.

La salida de Catalán del Gobierno se dio el viernes por la noche, cuando el ahora ex funcionario, también a través de las redes sociales, le comunicó a Milei que presentaba la renuncia. “Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mí para iniciar una etapa de diálogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido de que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina”, comentó.

Poco antes había renunciado Francos, en medio de la interna en el Gobierno y de los múltiples rumores sobre su futuro, y cuando el Presidente estaba cenando en la Quinta de Olivos con Macri.

“Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”, comenzó diciendo el saliente jefe de Gabinete.

En su texto de despedida, le agradeció al líder libertario “profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”.

“Por extraña coincidencia, mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita”, señaló.

Y cerró: “Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo. Deseándole el mayor de los éxitos, con el afecto de siempre”.

La llegada de Santilli reaviva la pregunta sobre si Milei avanzará en un acuerdo institucional más amplio con el PRO o si seguirá optando por alianzas selectivas, como ocurrió con Patricia Bullrich. Nombres como Guillermo Montenegro y Cristian Ritondo siguen circulando en los pasillos de Casa Rosada.

Por ahora, el Gobierno busca mostrar orden y músculo político para encarar una nueva etapa, con el Congreso y los gobernadores como ejes centrales. Santilli será el encargado de liderar esa misión.