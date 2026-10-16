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Los Martín Fierro de la Música 2026, organizados por APTRA, reunieron a destacadas figuras del espectáculo en el complejo Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires. La Opinión Austral realizó una cobertura especial con sus enviados Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose, quienes dialogaron con los protagonistas de una ceremonia que combinó reconocimientos, emociones y debates.

Entre ellos estuvo Diego Suárez, periodista, productor de contenidos audiovisuales y productor general del evento. “Estoy muy contento porque es la primera edición, la convocatoria realmente fue muy importante y, por supuesto, hay muchas cosas que cambiar, corregir”, expresó. Sin embargo, destacó el resultado del trabajo realizado: “Lo que estoy seguro es que hicimos algo que dijimos que íbamos a hacer”.

Consultado sobre el enfrentamiento entre Karina Iavícoli y Nora Colosimo en LAM, el productor reflexionó sobre el papel de las discusiones en los programas de espectáculos y los límites de la exposición mediática.

“La polémica en televisión es lo que funciona. El panelismo y el periodismo generan interés cuando hay un panel que propone un buen debate”, sostuvo.

No obstante, advirtió que las discusiones pueden volverse perjudiciales cuando pasan ciertos límites. “Hay un momento donde te pasás y no está bueno. Porque vos del otro lado tenés familiares, madres, padres, hermanos, y a veces duele”, señaló.

Su mirada sobre el periodismo y la política

Suárez también compartió su visión sobre el ejercicio del periodismo y consideró que la libertad de opinión debe estar acompañada por el respeto.

“Yo siento que hay que hacer lo que uno quiere, siempre con respeto”, afirmó. Además, cuestionó el uso de las opiniones públicas para generar conflictos personales o intereses particulares.

En relación con la política argentina, planteó su preocupación por la polarización y la pérdida de confianza de la ciudadanía. “Hay muchas cuestiones de la política que tienen que resolverse para que la gente pueda volver a creer en un voto”, expresó. Y agregó: “En nuestro país siempre que creemos, después nos defraudan”.

Proximos proyectos

Más allá de la organización de los Martín Fierro de la Música, el productor destacó el crecimiento de los programas que realiza su productora y remarcó la importancia de invertir en contenidos de calidad.

“Los programas que produce la productora están bien, son buenos, tienen comercial, que es muy importante para nosotros. Siento que estamos creciendo”, contó.

Además, adelantó una de las novedades para los próximos meses: un nuevo programa que comenzará durante el verano de 2027 en Grupo Octubre, conglomerado al que pertenecen Canal 9 y la señal de streaming AR12.