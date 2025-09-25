En los últimos días, se supo que un grupo de delincuentes ingresó a robar a la casa de Barrio Parque de Pampita y se llevaron muchas cosas materiales, entre ellos, la caja fuerte; según trascendió, los ladrones habrían aprovechado la ausencia de la modelo, que estaba trabajando afuera del país, para lograr su cometido.

En diálogo con “DDM”, Fernando Burlando confirmó que lograron obtener las grabaciones de la cámara de seguridad de la conductora, sumado a la de otros vecinos del barrio y, esto, sería clave en la investigación, que ya tiene varios detenidos.

“Yo le toqué el timbre a todos los vecinos; lo que conseguimos es determinar vehículos, patentes y rostros”, indicó el letrado.

“A partir de ahí, empieza otra investigación: seguir el auto con las cámaras de la Ciudad para ver hacia dónde fue y con quién se encontró; en este auto, donde había siete monos arriba, no estaba solo”, completó el abogado y amigo de Carolina.

Así se robaron la caja fuerte de la casa de Pampita

En el programa “Desayuno Americano” (América TV), compartieron las imágenes del momento en el que los ladrones salen de la vivienda de la modelo y cargan, en el auto, la caja fuerte.

Las imágenes dejaron a todos sorprendidos y fue motivo de debate durante un largo rato; cabe destacar, que, entre lo que se llevaron, estaban los celulares que contenían fotos y videos de su hija Blanca, que, horas después, pudo recuperar.

Detuvieron a una banda de chilenos por el robo en la casa de Pampita

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo, en la tarde del martes en los barrios de Once y La Boca, a ocho delincuentes: seis chilenos, un colombiano y un venezolano, vinculados al robo en la propiedad de a la modelo Carolina “Pampita” Ardohain.

Los procedimientos, que fueron realizados por efectivos de la División Investigaciones Comunales 14 y de la Comisaría Comunal 3, permitieron la detención de siete de los acusados en un hotel de Once y el octavo en la zona de La Boca, cuando circulaba en un Fiat Cronos.

En lo que respecta al hotel de Callao al 40, los investigadores llegaron al lugar gracias a las cámaras de seguridad y el trabajo del Centro de Monitoreo Urbano que permitió identificar a uno de los rodados que apoyaba a los ladrones durante la huída el día del robo.

El seguimiento del vehículo terminó en el hotel, donde ingresaron cinco de los imputados; esa información fue acercada a la fiscalía, quien autorizó a ingresar al inmueble e identificar a sus ocupantes.

En el momento en el que el personal policial ingresó, los sospechosos quisieron escapar y, allí, fueron detenidos.

También, en una de las habitaciones se encontraron abandonados los objetos que la víctima reconoció como propios, además de herramientas utilizadas para cometer ilícitos como ganzúas y palancas.

Por otra parte, de manera simultánea, se detuvo, en La Boca, a otro de los autos investigados: un Cronos negro, que servía de apoyo a la banda y, ademas, se detuvo a un venezolano que, también, está vinculado al hecho.

Como parte de la investigación, ya se había secuestrado un vehículo Volkswagen Suran, utilizado para cargar la caja de seguridad sustraída.

Los delincuentes habrían entrado el viernes por la noche a la casa de la modelo, violentando una puerta que da al patio del fondo de la casa que linda con vías del ferrocarril.

Interviene en el hecho la Fiscalía Nº48, a cargo del Dr. Eduardo Rosende, Sec.retarìa Única del Dr. Guillermo Rosasco.

