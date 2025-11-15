Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, brindó un informe actualizado sobre el incendio que golpeó a un sector del parque industrial del distrito y que afectó a cerca de diez empresas. Según explicó, gracias al trabajo coordinado de numerosas dotaciones de bomberos y del Ministerio de Seguridad, el fuego se encuentra “controlado”, aunque aún no fue extinguido en su totalidad.

Granados destacó la magnitud del despliegue: “Llegaron dotaciones de distintos puntos de la provincia y eso permitió contener el siniestro”. La combustión de neumáticos dentro de una de las fábricas generó columnas de humo visibles desde varios kilómetros a la redonda, lo que obligó a interrumpir momentáneamente la circulación en la autopista Ezeiza-Cañuelas.

Situación sanitaria: todos los heridos fueron dados de alta

Una de las principales preocupaciones iniciales fue la presencia de personas afectadas por el humo. Sin embargo, el intendente confirmó que “no hay más heridos, no queda nadie en nuestro hospital”.

Según datos aportados por fuentes sanitarias, las 12 personas que ingresaron al Hospital de Ezeiza fueron dadas de alta durante la tarde. La mayoría sufrió problemas respiratorios derivados de la inhalación de monóxido de carbono, sin registrar lesiones de gravedad.

Algunos pacientes fueron derivados a otras clínicas para controles complementarios, aunque Granados subrayó que “ninguno fue trasladado con riesgo para su salud”. Esta situación permitió aliviar la tensión en el sistema de emergencias local.

Impacto ambiental y restablecimiento del tránsito

El humo negro generado por la quema de cubiertas fue uno de los efectos más notorios del incendio, pero el jefe comunal aseguró que “no hay ningún tipo de problema para los vecinos, para los que vivimos en las inmediaciones”.

Con la disminución del humo y la mejora en la visibilidad, la autopista Ezeiza-Cañuelas inició su reapertura tras haber sido cortada de manera preventiva.

Las autoridades mantienen un monitoreo ambiental constante para evaluar la dispersión de partículas y garantizar que no haya riesgos adicionales para la población.

Pérdidas totales y asistencia a las empresas damnificadas

Granados confirmó que las empresas involucradas sufrieron daños críticos: “No ha quedado prácticamente nada”. El fuego arrasó galpones y estructuras, provocando pérdidas totales.

Frente al impacto económico, el municipio ya se puso en contacto con el gobernador y el Ministerio de Producción de la provincia para coordinar medidas de acompañamiento. El objetivo es brindar asistencia a las industrias afectadas y trabajar en mecanismos de apoyo para que puedan reactivar su actividad.

Continuidad del operativo: extinguir el fuego por completo

Pese a que el siniestro está bajo control, las cuadrillas continúan en la zona para completar las tareas de extinción. “Ahora nos queda terminar bien de apagar el fuego”, señaló el intendente, quien aseguró que se trabaja sin descanso hasta eliminar cualquier punto caliente que pueda reavivar las llamas.

El operativo seguirá activo hasta que las autoridades confirmen que el riesgo quedó completamente neutralizado.