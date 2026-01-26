Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El flujo de fondos nacionales hacia las provincias cerró 2025 con un crecimiento moderado en términos reales, luego de un año marcado por fuertes disparidades entre los componentes automáticos y no automáticos de las transferencias.

Según el último informe trimestral publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), las transferencias totales a gobiernos provinciales y municipales aumentaron 44,3 por ciento interanual en valores nominales, lo que implica una mejora real de 2,7 por ciento al ajustar por inflación.

En el desglose, las transferencias automáticas —las de mayor peso relativo dentro de la masa de fondos coparticipables— crecieron 43,1 por ciento nominal y 1,6 por ciento real en el acumulado anual.

Las transferencias totales desde nación a las provincias.

El dato más sobresaliente dentro de este grupo fue el incremento excepcional en los giros vinculados a la compensación del Consenso Fiscal, que registraron una suba real de 79,6 por ciento, explicada tanto por la actualización inflacionaria correspondiente a 2024 como por pagos a cuenta que totalizaron 160.083 millones de pesos por ajustes pendientes.

Las transferencias no automáticas, siempre más volátiles y sujetas a decisiones discrecionales del Gobierno nacional, fueron las que mostraron el mayor dinamismo: crecieron 88,2 por ciento nominal y 42,4 por ciento en términos reales. Este salto tuvo un impacto significativo en el resultado final del año, compensando parcialmente la desaceleración en los envíos automáticos.

Entre los rubros que más crecieron se destacan los vinculados a Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional (ATN), infraestructura, programas educativos y aportes a sistemas de salud provinciales, aunque con marcadas diferencias entre jurisdicciones.

transferencias automáticas de la nación a las provincias.

La provincia de Buenos Aires volvió a situarse como la principal receptora de fondos nacionales, al alcanzar 13,99 billones de pesos en transferencias totales, con un incremento real del 3,8 por ciento.

Le siguieron Santa Fe, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta última impulsada por un aumento del 65 por ciento real en transferencias no automáticas, en gran medida asociado al cumplimiento parcial de la medida cautelar de la Corte Suprema por la disputa en torno al financiamiento de funciones transferidas.

Otras provincias mostraron comportamientos dispares. Mientras que jurisdicciones como Salta, Tucumán, Chaco y Neuquén exhibieron crecimientos reales por encima del promedio nacional —apoyados en incrementos significativos de transferencias no automáticas— otras, como Mendoza o Misiones, finalizaron el año con variaciones reales apenas positivas o incluso negativas cuando se analiza el componente discrecional.

Santa Cruz

En el caso de Santa Cruz y Tierra del Fuego, la suba total real fue de apenas 0,6 por ciento y 0,7 por ciento respectivamente, con una performance más moderada que el promedio.

De esta forma, el flujo de fondos nacionales hacia las provincias cerró el 2025 con dinámicas mixtas, caracterizadas por un crecimiento moderado en términos reales para el conjunto del país, pero con marcadas disparidades regionales y particular atención sobre Santa Cruz, cuyo comportamiento de los giros automáticos durante 2025 mostró altibajos y desafíos frente al aumento de precios.

Transferencias No automáticas de nación a las provincias.

En octubre de 2025, la provincia había recibido algo más de $81.000 millones en transferencias automáticas desde Nación, lo que implicó un crecimiento interanual nominal del 30,9% con respecto a igual mes del año anterior, aunque dicho aumento continuó por debajo de la inflación acumulada del período.

Pese a esta suba nominal, el desempeño real siguió siendo débil: en noviembre, Santa Cruz registró una caída real de cerca del 6% en los recursos coparticipables, la más pronunciada de todas las provincias, producto de la contracción en la recaudación nacional de tributos como Ganancias y el IVA.

Además, un informe del Senado nacional posicionó a Santa Cruz entre las jurisdicciones que menos fondos recibió en octubre de 2025, con $82.413 millones, equivalentes a apenas el 1,5% del total nacional transferido por coparticipación, incluso con un crecimiento real marginal frente a septiembre.