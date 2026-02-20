Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados aprobó en general, por 135 votos contra 115, al proyecto de Reforma Laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, tras una sesión cargada de cruces, momentos escandalosos y protestas en la calle, con paro general convocado por la CGT (Confederación General del Trabajo).

La propuesta reunió el respaldo de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID y PRO), Producción y Trabajo, Innovación Federal, Provincias Unidas, Independencia y Neuquinidad.

En la vereda opuesta se pronunciaron los legisladores peronistas, la mayoría del bloque Provincias Unidas, cuatro representantes de la izquierda y los monobloques de Marcela Pagano y del puntano peronista Jorge Fernández.

Para convertirse en ley, la iniciativa deberá ser ratificado por el Senado, debido a la eliminación del artículo 44, que fijaba una reducción salarial para empleados que sufrieran accidentes o enfermedades fuera del ámbito laboral.

Con ese escenario, el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto de la Cámara alta para mañana a las 10, con el objetivo de firmar dictamen y llevar el debate al recinto el viernes 27 de febrero, antes de la apertura de sesiones ordinarias encabezada por el presidente.

