Un nuevo escándalo estalló la noche de este jueves en Diputados, cuando el peronismo intentó suspender la sesión al advertir la falta de quórum, aunque la moción finalmente no prosperó. Con el paro general de la CGT como telón de fondo, la Cámara Baja debate la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La controversia comenzó cuando el diputado peronista Marcelo Mango propuso votar una moción para frenar el debate y girar la iniciativa a la comisión de Asuntos Constitucionales.

En ese momento, y ante la ausencia del número reglamentario, Luis Petri —quien presidía la sesión— intentó postergar la votación con el argumento de que se realizaría una vez alcanzado el quórum.

Luego del fracaso de la propuesta opositora y ya con Martín Menem al frente del debate, la libertaria Silvana Guidici planteó votar a las 22 y cerrar la lista de oradores, tras acusar de “patoteros” a los legisladores que proponían la suspensión.

Después del fuerte cruce en el recinto y una reunión entre jefes de bloque, Guidici resolvió retirar su planteo y continuar con las exposiciones, encabezadas por Unión por la Patria.

Leé más notas de La Opinión Austral