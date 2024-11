Diputados buscará sancionar el proyecto de Ficha Limpia para que los condenados por corrupción no puedan ser candidatos La sesión es impulsada por el PRO, la Libertad Avanza y la UCR y, si se convierte en ley, la ex presidenta Cristina Kirchner no podrá ser candidata a un cargo electivo nacional.

Por La Opinión Austral | 18 de noviembre 2024 · 12:33 hs.