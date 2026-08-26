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La Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas económicas centrales impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

La propuesta obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, luego de una extensa sesión en la que el oficialismo buscó reunir el respaldo de los bloques aliados para avanzar con su agenda económica.

Con la aprobación en la Cámara baja, el proyecto deberá ser tratado ahora por el Senado de la Nación, donde el Gobierno tendrá el desafío de conseguir nuevamente los votos necesarios para convertirlo en ley.

Qué propone la reforma del Banco Central

Uno de los principales objetivos del proyecto es limitar la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro nacional.

La iniciativa busca modificar las reglas que determinan la asistencia financiera de la autoridad monetaria al Estado, en línea con la política económica que impulsa el Gobierno nacional desde el inicio de la gestión.

El oficialismo sostiene que restringir el financiamiento monetario del déficit es una herramienta necesaria para consolidar el equilibrio fiscal y evitar que el Estado vuelva a recurrir a la emisión de dinero para cubrir sus necesidades financieras.

La reforma forma parte de un paquete de medidas económicas con las que el Gobierno busca profundizar su política de disciplina fiscal y monetaria.

Una votación clave para el oficialismo

El tratamiento del proyecto representó una nueva prueba para el Gobierno en la Cámara de Diputados.

El resultado de la votación mostró el respaldo de distintos bloques aliados y permitió al oficialismo alcanzar los votos necesarios para darle continuidad parlamentaria a una de sus principales iniciativas económicas.

La sesión se desarrolló durante una jornada extensa, que incluyó otros proyectos considerados relevantes por la administración nacional.

Entre ellos se encontraba la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, además de iniciativas vinculadas con acuerdos internacionales.

Otros proyectos incluidos en la sesión

El temario de la jornada también contempló la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes y la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur.

La ampliación del régimen de Inocencia Fiscal constituye otra de las propuestas económicas impulsadas por el Gobierno y apunta a modificar determinadas herramientas vinculadas con la declaración y formalización de activos.

De esta manera, la sesión concentró varios de los proyectos que el oficialismo considera parte de su agenda económica y de reformas estructurales.

El proyecto ahora pasa al Senado

Tras conseguir la media sanción, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central continuará su recorrido parlamentario en la Cámara alta.

El Senado deberá analizar el texto aprobado por Diputados y definir si lo convierte en ley.

Para el Gobierno, el resultado obtenido representa un avance en uno de los puntos centrales de su programa económico: restringir el financiamiento monetario del Tesoro y profundizar el equilibrio fiscal.

Ahora, la atención estará puesta en el Senado, donde el oficialismo deberá volver a negociar con los distintos bloques para intentar conseguir la aprobación definitiva.