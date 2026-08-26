Duki habló sobre su decisión de alejarse de las redes sociales; durante una entrevista con el exrugbier, Agustín Creevy, el cantante explicó que, su vínculo con las plataformas digitales, cambió con el paso del tiempo y que, actualmente, prefiere mantener una presencia mucho más limitada.

Lo que alguna vez fue una herramienta fundamental para comunicarse con sus seguidores y promocionar su música, terminó generándole un efecto negativo; según explicó, comenzó a notar que, la dinámica de las redes, influía en su estado de ánimo y en la manera en la que disfrutaba determinadas situaciones de su vida cotidiana.

“Eso hace tanto daño que, hoy en día, la gente ya no puede disfrutar nada. Hoy, ya dejé de usar casi las redes sociales. Casi no uso, casi no subo nada a Instagram. A veces, cada tanto hago un posteo, pero ya casi nada”, indicó.

Para Duki, el problema no está necesariamente en las redes sociales, sino en la manera en la que pueden convertirse en una herramienta permanente para generar expectativa y mantener la atención del público.

“Cuando lo empezás a usar como una herramienta de estímulo, para generar interés, termina siendo dañino, entonces, no le quiero enseñar eso a la gente”, explicó.

El artista también recordó cómo era su dinámica cuando utilizaba las plataformas de manera mucho más frecuente y, reconoció, que terminó sintiéndose atrapado en una lógica de publicación constante.

“El ambiente te empieza a contagiar de eso y vos estás todo el día subiendo historias, manijeando a la gente, les cuento que mañana sale un tema, pla, pla, pla”, describió; a partir de ese cambio de perspectiva, el cantante decidió reducir, considerablemente, su exposición digital y priorizar otras actividades de su vida cotidiana.

Así es la rutina de Duki lejos de las redes

Durante la entrevista, Duki también contó cómo organiza, actualmente, sus días; según explicó, suele levantarse alrededor de las 11 de la mañana, toma café y, después. va al gimnasio.

A partir de las 14 o 15 hs, comienza con reuniones, sesiones de estudio y distintas actividades relacionadas con su carrera musical; por la tarde, intenta reservar un momento para hacer deporte, principalmente, fútbol o básquet.

Por la noche, comparte tiempo con Emilia Mernes; ambos cenan juntos y suelen mirar alguna serie antes de irse a dormir; cuando la cantante se acuesta, Duki aprovecha para conectarse con sus amigos y pasar un rato con ellos antes de terminar su día, cerca de las cuatro de la madrugada.

Así, el artista encontró una rutina alejada de la exposición permanente que, alguna vez, tuvieron sus redes sociales y que, según reconoció, hoy prefiere mantener en un segundo plano.

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