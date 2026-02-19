Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina sesionará este jueves a las 14 para aprobar con modificaciones el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei, en una jornada clave para el oficialismo. Si la iniciativa obtiene media sanción, deberá regresar al Senado de la Nación Argentina para su sanción definitiva, prevista para el viernes 27.

En el debate en comisión, el bloque oficialista de La Libertad Avanza resolvió retirar el polémico artículo 44, que establecía cambios en el pago de las licencias por enfermedad o accidente no laboral.

La sesión especial fue solicitada por La Libertad Avanza junto al PRO, la UCR, el MID, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad e Innovación Federal. Con ese respaldo, el oficialismo tendría garantizado el quórum para abrir el debate en el recinto.

El pedido fue formalizado por el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y contó con las firmas de los jefes de bancada Pamela Verasay (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Alberto Arrua (Innovación), Gladys Medina (Independencia), Nancy Picón (Producción y Trabajo), Oscar Zago (MID) y Karina Maureira (La Neuquinidad).

Si asisten todos los legisladores convocados, la sesión especial deberá iniciar con al menos 132 diputados presentes, dado que Provincias Unidas, Unión por la Patria y los bloques de izquierda anticiparon que no darán quórum.

El debate en comisión y la eliminación del artículo 44

El plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto del miércoles comenzó a las 14.10 para debatir el proyecto de modernización laboral, que introduce cambios sustanciales en las leyes laborales, en el régimen de asociaciones sindicales, en la rebaja de aportes patronales para nuevos empleos y en el sistema de indemnizaciones.

El presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Lisandro Almirón, informó que hasta las 17 expondrían sindicalistas, abogados y empresarios, tras lo cual los bloques definirían si presentarían dictámenes propios o acompañarían el texto del oficialismo.

Poco antes de las 18, el oficialismo ya había reunido 44 firmas para el dictamen de mayoría —27 de la Comisión de Presupuesto y 17 de la Comisión de Trabajo— según precisó el propio Almirón.

El punto central de la jornada fue la decisión de retirar el artículo 44, que establecía que en caso de enfermedades o accidentes ajenos al ámbito laboral se abonaría solo el 50% del salario, porcentaje que ascendía al 75% para trabajadores con cargas de familia. Bornoroni comunicó que el dictamen mantendrá el texto aprobado por el Senado en la madrugada del jueves 12, con excepción de esa modificación.

El dictamen fue firmado por los bloques que solicitaron la sesión especial. Sin embargo, el PRO y el MID lo hicieron en disidencia parcial, ya que pretendían autorizar que las billeteras virtuales pudieran pagar salarios, y no únicamente los bancos, como quedó establecido en la versión votada por el Senado.

Tras escuchar a representantes sindicales y empresarios, los legisladores iniciaron el debate político, aunque el oficialismo ya había cumplido su objetivo principal: contar con el dictamen necesario para llevar el proyecto al recinto y avanzar con la reforma laboral de Milei, una de las iniciativas centrales del Gobierno en su agenda de cambios estructurales.