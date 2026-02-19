Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei afirmó este 19 de febrero en Washington D. C. que “Argentina está lista para contribuir” al Consejo de Paz que promovió su par de Estados Unidos, Donald Trump, y puso a disposición la ayuda de los Cascos Blancos “al servicio de la fuerza internacional de estabilización”.

Durante su intervención en la ceremonia inaugural del Board of Peace, el mandatario expresó que “la nueva Argentina ha adoptado una posición clara en política exterior en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y el libre comercio”, y subrayó que “la defensa de esos derechos no es negociable y es un prerrequisito para la paz”.

“Hay quienes rechazan esos derechos, los pisotean y se benefician de lo que los demás respeten”, aseveró Milei y, por eso, remarcó que “necesitamos instituciones con voluntad y capacidad de hacer valer las reglas”.

Resaltó que “Trump ha predicado con el ejemplo mediando en el acuerdo de paz en Gaza” e indicó que “Argentina participa de este Consejo con la convicción de que la paz exige decisión política y una arquitectura internacional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo”.

Para cerrar, sostuvo: “Creemos en el liderazgo que enfrenta desafíos complejos con determinación, como el del Presidente Trump, y creemos que la única paz que vale la pena construir es la que descansa sobre los derechos innegociables del hombre”.

El discurso completo de Milei

Señor Presidente, distintivos miembros del Board of Peace.

La nueva Argentina ha adoptado una posición clara en política exterior: defendemos de forma inclaudicable el derecho a la vida, la libertad y la propiedad y sus instituciones derivadas, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y el libre comercio.

La defensa de esos derechos no es negociable, es un pre requisito para la paz. Pero no todos los actores internacionales juegan con las mismas reglas. Hay quienes rechazan esos derechos, los pisotean y se benefician de lo que los demás respeten.

Frente a ellos, la buena voluntad no alcanza. Necesitamos instituciones con voluntad y capacidad de hacer valer las reglas. La paz duradera no se construye sobre consensos que ceden en lo fundamental, se construye sobre la determinación de defenderlo. Si vis pacem, para bellum.

La Argentina participa de este Consejo con la convicción de que la paz exige decisión política y una arquitectura institucional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo.

El Presidente Trump ha predicado con el ejemplo mediando el acuerdo de paz en Gaza, acuerdo que luego ratificó la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Consejo de la Paz nace como expresión de ese liderazgo, con el mandato de ejecutar un plan de pacificación y reconstrucción y los mecanismos para hacerlo, entre ellos, una fuerza internacional de estabilización.

En esta etapa inicial, Argentina está lista para contribuir. Ponemos a disposición la colaboración de nuestros Cascos Blancos, nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización.

Creemos en una diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz, creemos en el liderazgo que enfrenta desafíos complejos con determinación, como el del Presidente Trump, y creemos que la única paz que vale la pena construir es la que descansa sobre los derechos innegociables del hombre. El Consejo de la Paz ofrece un marco para avanzar en esa dirección. La Argentina lo respalda. Muchas gracias.

