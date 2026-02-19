Como si todavía no hubieran suficientes personas en el eterno escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez, ahora apareció Guido, uno de los cinco hermanos del futbolista que, tras fulminarlo en “Intrusos” (América TV), utilizó sus redes para publicar imágenes junto a la conductora de MasterChef Celebrity.

En este marco, a través de sus redes, expresó: “Al fin de cuentas, uno sale a contar su verdad. Gracias a la gente que me apoya y me tira mensajes positivos”, lanzó, tras contar que su hermano lo ignora, deliberadamente, por tomar partido en la separación de sus padres.

Y, como si esto fuera poco, el joven comenzó a publicar postales junto a Wanda Nara, sus hijas, Maxi López y Martín Migueles.

En sus historias, se ve al “tío Guido”, sentado en un sofá, junto a Wanda y las pequeñas que ella tuvo con Mauro Icardi y que son motivo de discordia entre los ex desde hace dos años. “Conociendo a mi familia”, se puede leer en el borde inferior en un doble mensaje dirigido al futbolista, ya que, hasta el momento, no había podido visitarlas a causa de la enemistad con su pariente.

En la otra imagen, que se vio en el perfil de Instagram, Guido aparece con Wanda, su mamá Nora Colosimo, las nenas y Maxi López, pero, lo que más llama la atención, es que, en la misma, también aparece Migueles abrazando a una de las pequeñas, en claro desafío a la cautelar que, el exfutbolista, le puso hace unos meses cuando lo vio tener contacto físico con su hija.

Estas fotos llegan después de que Guido llamó a su hermano “un salame” por echar por la borda un matrimonio de 10 años a causa del affaire con la China Suárez, a quien minimizó al afirmar que “nunca lo vio tan enamorado” a su hermano como lo estuvo de Wanda.

