El presidente Javier Milei encabezó este miércoles por la noche la tradicional vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, donde convocó a los gobernadores a renovar el compromiso con el Pacto de Mayo y anticipó un nuevo paquete de reformas que el Gobierno buscará aprobar en el Congreso antes de las elecciones presidenciales de 2027.

Durante un discurso transmitido por cadena nacional, el mandatario realizó un balance de su gestión, destacó las principales medidas económicas implementadas desde su llegada a la Casa Rosada y llamó a los mandatarios provinciales a “renovar los votos” del acuerdo firmado hace dos años en ese mismo escenario.

“Es momento de renovar los votos y ratificar el compromiso con el Pacto de Mayo”, expresó Milei frente a los gobernadores presentes.

Milei defendió su gestión y destacó el ajuste fiscal

En su mensaje, el Presidente sostuvo que “los argentinos decidieron poner al Estado en su justo lugar” y aseguró que ese respaldo se manifestó tanto en las elecciones de 2023 como en las legislativas de 2025.

Al hacer un repaso de su administración, Milei resaltó el equilibrio de las cuentas públicas, la eliminación del cepo cambiario, la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las reformas impulsadas por el Gobierno.

“Hicimos el ajuste más grande de la historia, aprobamos el RIGI, realizamos más de 16 mil reformas en el entramado legal que atosigaba a los argentinos y llevamos más de dos años con superávit fiscal”, afirmó.

Además, aseguró que el objetivo del Pacto de Mayo fue “quitarle la bota al Estado sobre las provincias” y remarcó que ese acuerdo permitió avanzar en propuestas concretas para transformar la economía argentina.

Las reformas que Javier Milei enviará al Congreso

Durante la parte central de su discurso, Milei confirmó que el Gobierno impulsará una nueva etapa de reformas legislativas y aseguró que “no hay un segundo que perder”.

Entre los proyectos que buscará debatir el oficialismo en el Congreso mencionó la Reforma electoral, Ley de inviolabilidad de la propiedad privada, un nuevo “Súper RIGI” para fomentar inversiones y otras iniciativas orientadas a profundizar la desregulación económica y reducir la intervención del Estado.

Toto Caputo, Karina Milei, Diego Santilli y Martín Menem acompañaron al presidente Javier Milei durante la vigilia por el Día de la Independencia.

El mandatario sostuvo que estas medidas forman parte del programa de gobierno que pretende consolidar antes de finalizar su mandato.

Los gobernadores que acompañaron a Milei en Tucumán

De izq. a der.: Elías Suárez (Santiago del Estero), Diego Santilli (jefe de Gabinete), Marcelo Orrego (San Juan), Myrian Prunotto (vicegobernadora de Córdoba), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Javier Milei (presidente), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Karina Milei (secretaria general de la Presidencia), Raúl Jalil (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco).

La ceremonia contó con la presencia de doce gobernadores considerados dialoguistas y aliados del Gobierno nacional: Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Leandro Zdero (Chaco).

También participaron la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, y autoridades nacionales.

El gobernador Claudio Vidal en el acto por el 9 de Julio en Tucumán.

Desde la Casa Rosada aclararon previamente que no estaba prevista una reunión política formal con los mandatarios provinciales, más allá de la fotografía institucional y la participación conjunta en los actos oficiales.

La senadora Natalia Gadano.

La presencia de Victoria Villarruel

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien compartió el acto con Javier Milei pese al distanciamiento político que mantienen desde hace más de un año.

Villarruel de poncho al llegar a San Miguel de Tucumán

La presencia de ambos en la Casa Histórica marcó un nuevo reencuentro institucional, luego de las diferencias públicas que atravesaron durante los últimos meses.

Cómo fue la ceremonia por el Día de la Independencia

Las actividades oficiales comenzaron poco antes de las 23, cuando Milei arribó a la Casa Histórica acompañado por integrantes de su Gabinete y fue recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo.

Como parte del protocolo, el Presidente firmó el Libro Histórico, participó de una ofrenda floral en homenaje a los próceres de la Independencia y presenció el tradicional toque de Diana de Gloria.

A la medianoche se entonó el Himno Nacional Argentino y posteriormente Milei brindó un discurso de aproximadamente 20 minutos, centrado en el rumbo económico de su gestión, la defensa del equilibrio fiscal y la necesidad de avanzar con nuevas reformas estructurales.

Tras finalizar la ceremonia en Tucumán, el Presidente regresó a Buenos Aires para participar este 9 de julio del tradicional Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana.