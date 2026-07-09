Javier Milei encabezó la vigilia del 9 de Julio en Tucumán: la foto con gobernadores que busca mostrar respaldo político El Presidente encabezó el acto por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán junto a 12 gobernadores, entre ellos Claudio Vidal de Santa Cruz. La imagen junto a los mandatarios provinciales busca reflejar el respaldo político a la agenda de reformas del Gobierno nacional.

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El presidente Javier Milei encabezó la vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, donde compartió una imagen política junto a 12 gobernadores aliados. El acto estuvo marcado por el respaldo de los mandatarios provinciales al Gobierno nacional, en momentos en que la Casa Rosada prepara nuevas reformas para impulsar en el Congreso.

Milei llegó a Tucumán pasadas las 23 junto a integrantes de su Gabinete y fue recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo, la intendenta local Rossana Chahla, el secretario de Cultura Leonardo Cifelli y autoridades de la Casa Histórica.

La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y continuó con el discurso del Presidente, quien trazó los principales lineamientos de la gestión y de la agenda legislativa que el oficialismo buscará avanzar durante los próximos meses.

La foto de Milei con 12 gobernadores en Tucumán

Uno de los momentos centrales del acto fue la fotografía de Javier Milei junto a los gobernadores que participaron de la vigilia, una imagen que el Gobierno busca asociar al respaldo político conseguido durante el Pacto de Mayo, firmado en el mismo escenario dos años atrás.

Entre los mandatarios presentes estuvo el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Leandro Zdero (Chaco).

Desde la Casa Rosada señalaron que no estaba prevista una reunión política formal entre Milei y los mandatarios provinciales, sino únicamente la fotografía institucional previa al acto.

La agenda de reformas que prepara el Gobierno

La imagen con los gobernadores se da en un contexto en el que el Ejecutivo busca apoyo para avanzar con una nueva etapa de reformas en el Congreso.

Entre las iniciativas que impulsa el Gobierno se encuentran cambios en el sistema electoral, con la eliminación de las PASO como uno de los puntos principales, modificaciones al régimen de Zona Fría y cambios vinculados a la Ley de Inocencia Fiscal.

Además, Milei anticipó otros proyectos como una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para impedir la emisión monetaria destinada a financiar al Tesoro y una iniciativa vinculada al funcionamiento del Estado cuando se agota el presupuesto aprobado.

Presencia de Victoria Villarruel y funcionarios nacionales

Del acto también participaron funcionarios nacionales y referentes del oficialismo en el Congreso, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La vicepresidenta Victoria Villarruel estuvo presente en Tucumán y volvió a coincidir con Milei en un acto patrio luego del tenso momento protagonizado durante la celebración del Día de la Bandera en Rosario.

En cambio, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no asistió al evento por motivos personales.

Tras finalizar la vigilia, Javier Milei regresó a Buenos Aires para participar del tradicional Tedeum por el 9 de Julio en la Catedral Metropolitana.