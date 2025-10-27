Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Javier Milei revalidó este domingo su gestión en las elecciones legislativas y se impuso como la fuerza más votada en el país, mientras el peronismo quedó sumido en un estado de incertidumbre después de no haber podido mantener los guarismos de la mayoría de sus victorias en los comicios que habían sido desdoblados del calendario nacional.

La alianza oficialista La Libertad Avanza lideró la categoría para diputados con el 40,84% de los sufragios, seguida por Fuerza Patria con el 24,50% y Provincias Unidas con el 5,12%, que quedó en un distante tercer lugar.

Luego de difundirse los resultados, Donald Trump felicitó al primer mandatario argentino, calificando el triunfo como “aplastante” y asegurando: “El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”. El desempeño del oficialismo en las legislativas representó un alivio para Milei, quien contó con un respaldo clave de Washington en las semanas previas a la votación.

Trump definió este desenlace como un éxito compartido, dada la relación de alianza entre ambos líderes. “Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente!”, escribió el estadounidense a través de su cuenta de Truth.

El mensaje fue replicado en X por Milei, quien respondió: “Gracias por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”.

