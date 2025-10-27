Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

No fue una elección de tercios. Este domingo 26 de octubre los santacruceños acudieron a las urnas para renovar tres bancas el Congreso de la Nación, legisladores que asumirán a partir del 10 de diciembre de este año. Dos bancas fueron para el peronismo representado por “Fuerza Santacruceña” y una banca para “La Libertad Avanza“.

De esta forma, el peronismo llevará al Congreso al cura Juan Carlos Molina y Moira Lanesan Sancho. La tercera banca es para “La Libertad Avanza“, que hizo una gran elección. De esa forma, Jairo Guzmán llegará a la Cámara Baja y le dará una banca al presidente Javier Milei. El gran derrotado de la jornada electoral fue el oficialismo provincial, que quedó muy lejos en la consideración del electorado.

Pasadas las 21:30, se desataron los festejos en el búnker de la Casa de Río Gallegos en la localidad de Caleta Olivia. Allí estuvieron todos los candidatos de “Fuerza Santacruceña” que viajaron para esperar los resultados y luego desataron los cánticos y caravanas por la ciudad de “El Gorosito“. Entre ellos estaban el intendente Pablo Grasso y el concejal caletense Carlos Aparicio, entre algunos de los dirigentes que se hicieron presentes.

Molina con el intendente Pablo Grasso. (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

La contracara fue el oficialismo. El Gobierno inauguró este año su acercamiento con otros referentes provinciales conformando “Provincias Unidas Por Santa Cruz“. Sin embargo, fue la tercera fuerza, superando apenas el 15% de los votos. Al haber sido duplicados por la primera fuerza, quedaron a las puertas de meter a Daniel Álvarez en el Congreso de la Nación.

Los festejos al pie del monumento al obrero petrolero. (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

Con el 99,86 por ciento de las mesas escrutadas, “Fuerza Santacruceña” sacó el 32,10 por ciento de los votos, “La Libertad Avanza” 31,66 por ciento y “Provincias Unidas Por Santa Cruz” 15,47 por ciento, entre los tres más votados en la provincia de Santa Cruz. En cuanto a las otras fuerzas políticas, cuarto y con una buena elección quedó el PRO, con Leonardo Roquel a la cabeza, con el 7,74 por ciento de los votos. En la quinta ubicación se ubicó el “Frente de Izquierda y de los Trabajadores“ con el 4,86 por ciento. Por su parte, en el sexto lugar acabó “Coalición Cívica-ARI“ con el 3,56 por ciento, que tenía a Pedro Muñoz como primer candidato a diputado.

En los últimos lugares quedaron Proyecto Alternativo, el espacio político de Jorge Cruz, con el 3,32 por ciento de los votos, y el Nuevo MAS, que tenía a Jorge Jesús Mariano a la cabeza, que reunió apenas el 1,24 por ciento de los votos.

Departamentos

En cuanto al voto por Departamento, en Güer Aike se impuso La Libertad Avanza, destacándose fundamentalmente el voto en Río Gallegos, gobernada por Pablo Grasso. En la capital provincial, Jairo Guzmán se impuso a Fuerza Santacruceña y el PRO quedó tercero. En cuarto lugar estuvo “Provincias Unidas Por Santa Cruz”. En Río Turbio se impuso “Fuerza Santacruceña” y segundo fue “La Libertad Avanza“. En tanto, en la vecina de al lado, 28 de Noviembre, ganó “Fuerza Santacruceña” y quedó como segunda fuerza “Provincias Unidas Por Santa Cruz“, tercera fue “La Libertad Avanza“.

Jairo Guzmán valoró la primera elección de La Libertad Avanza con candidatos propios en Santa Cruz. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

En el departamento Deseado también se impuso “La Libertad Avanza“, seguido por “Fuerza Santacruceña“. “Provincias Unidas Por Santa Cruz” terminó tercero. En las localidades que integran este departamento, en Caleta Olivia ganó “La Libertad Avanza“, mientras que “Fuerza Santacruceña” fue segunda y “Provincias Unidas Por Santa Cruz“, tercera. En Las Heras y Puerto Deseado se dieron los mismos resultados. En tanto, en Pico Truncado y Cañadón Seco se impuso “Fuerza Santacruceña“.

En tanto, en los departamentos de Corpen Aike, Lago Argentino y Lago Buenos Aires el triunfo fue para “Fuerza Santacruceña“. La mayor diferencia fue en la localidad de El Calafate, donde el peronismo obtuvo el 49,99 por ciento de los votos, siendo “La Libertad Avanza” la segunda fuerza con 34,17 por ciento y tercera “Provincias Unidas Por Santa Cruz” con el 5,9 por ciento.

Las repercusiones

El jueves, en el cierre de la campaña electoral, el cura “Juanca“ Molina había hablado con La Opinión Austral sobre sus expectativas para la contienda electoral. “Sabemos lo que vamos a hacer de ahora en adelante: hay que romper las urnas el 26“, dijo y confió que estaban en condiciones de meter las dos bancas, la suya y la de Moira Lanesan Sancho, lo que finalmente terminó ocurriendo.

Este domingo, al cierre de la elección, también entrevistado por La Opinión Austral en el búnker de Caleta Olivia, resumió su sentir en una frase: “No ganó la mentira, ganó la gente“, dijo visiblemente emocionado. “No ganó la mentira, no ganaron las operaciones, no ganaron las balas, ganó la gente, ganaron los que están buscando trabajo, ganaron los que están buscando comer, ganaron los discapacitados“, expresó.

La espera de los resultados en el búnker de La Libertad Avanza de calle Kirchner en Río Gallegos.

También habló Moira Lanesan Sancho. “Se viene una nueva etapa, estamos muy felices“, dijo y remarcó el respaldo de los vecinos y vecinas que “confiaron en nosotros“. En ese sentido, definió el resultado como un mensaje político claro: “Ganamos en toda la provincia de Santa Cruz, esto quiere decir algo“.

En el búnker libertario en Río Gallegos también habló el otro diputado nacional electo: Jairo Guzmán. “La Libertad Avanza vino para quedarse“, indicó. “Hicimos una elección inmejorable en todo el país” y aseguró: “Hoy estamos festejando nuestro primer triunfo dentro de la provincia de Santa Cruz“.

Las caras de decepción en el local del Partido SER en Río Gallegos.

La contracara de la jornada electoral fue el Gobierno provincial. El gobernador Claudio Vidal habló de la jornada electoral: “La política es así: a veces se gana, a veces se pierde“. Además, se refirió a las repercusiones que podría tener la jornada electoral: “Siempre es necesario oxigenar las instituciones, los distintos sectores. Es algo que vamos a terminar de definir el día de mañana (por este lunes)”.

¿Quiénes son?

El cura Juan Carlos Molina nació un 8 de diciembre hace 58 años. En Santa Cruz, el sacerdote es reconocido por su trabajo en la fundación Valdocco, que trabaja con niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad hace unas tres décadas. Valdocco se encuentra en la localidad de Cañadón Seco, pero la institución también tiene una escuela en El Calafate. Desde esa época se lo conoce como “Padre Coraje“.

Molina también fue titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) durante la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner, entre los años 2013 y 2015.

Como cura, tuvo mucha llegada al papa Francisco y ahora al papa León, a quien meses atrás le entregó un presente realizado en Valdocco. Además, logró el permiso del Obispado de Río Gallegos para ser candidato y, mientras tanto, suspende su ejercicio sacerdotal. Ahora representará a Santa Cruz en el Congreso de la Nación.

Juan Carlos Molina, de cura a diputado nacional. (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

Moira Lanesan Sancho tiene 40 años y es la actual secretaria de Producción, Comercio e Industria de Rio Gallegos. También es madre y creadora de proyectos comerciales. Además de su experiencia en la gestión pública, también es gestora del sector publico/privado y corredora inmobiliaria y licenciada en Emprendimientos de la Universidad Siglo XXI.

A pesar de su juventud, ya entre los años 2014-2019 fue referente CAME Joven nacional por la provincia de Santa Cruz. En su legajo también fue CEO en Graciela Sancho Propiedades 2007-2018 y miembro de la Asociación de Emprendedores Santa Cruz. Moira Lanesan ya fue candidata a legisladora nacional. En el año 2021, compartió lista con Gustavo “Kaky“ González, aunque en esa oportunidad no pudo ingresar al Congreso de la Nación.

Secretaria de Producción, Comercio e Industria, Moira Lanesan Sancho. Este 10 de diciembre de 2025, asumirá como diputada nacional. (Foto: La Opinión Austral).

En su momento se sumó a la campaña de Santiago Gómez como candidato a intendente por el Frente de Todos y tras ganar el intendente Pablo Grasso, integró el Gabinete municipal hasta la actualidad. Entre sus propuestas, pretende generar proyectos de ley que tengan fuerte contenido patagónico.

El tercer diputado que asumirá el 10 de diciembre es Jairo Guzmán. Tiene 42 años y es maestro mayor de obras. Estudio y trabajó desde los 14 años en distintos oficios y sectores: desde la venta ambulante y el comercio hasta el petróleo y la actividad empresarial. “Me formé en el Colegio Industrial N° 4 de Río Gallegos, compatibilizando mis estudios con el trabajo diario”, indicó en su momento a La Opinión Austral.

Jairo Guzmán en el cierre de la campaña. A partir del 10 de diciembre será diputado nacional. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Proviene de una familia de trabajadores. Sus padres, Emilio Guzmán y Dora Ponce, se dedicaban a la venta y esa raíz lo marcó el camino del esfuerzo y la superación. “He vivido en carne propia lo que significa sostenerse en el sector privado frente a la presión del Estado, incluso atravesando la pandemia sin ayuda alguna”, manifestó.

Asimismo, le cuenta a todos que, cansado de la “extorsión política” en Santa Cruz, llegó a pensar en irse del país. Sin embargo, la irrupción de Javier Milei en la política lo impulsó a involucrarse activamente y a “transformar esa batalla cultural en acción concreta”. Ese compromiso se reflejó en las elecciones de 2023 y desde entonces asumió la responsabilidad de organizar a La Libertad Avanza en Santa Cruz, convirtiéndola en una opción real para los santacruceños.

Cómo quedan las bancas

A partir del 10 de diciembre, la provincia de Santa Cruz tendrá los siguientes diputados y senadores nacionales: Ana María Ianni, Juan Carlos Molina y Moira Lanesan Sancho (Fuerza Santacruceña), Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) y José Luis Garrido (Provincias Unidas Por Santa Cruz). Mientras que en el Senado de la Nación seguirán siendo Natalia Gadano, José María Carambia (ambos de Provincias Unidas por Santa Cruz) y Alicia Kirchner (Fuerza Santacruceña).