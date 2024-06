Duki se emocionó y quebró en llanto en la conferencia de prensa en Madrid: “Soy la persona más libre del mundo” En la previa de su show en el Santiago Bernabéu, el cantante argentino no pudo ocultar su emoción ante la pregunta que le hizo su mamá en plena conferencia de prensa y se volvió viral. El "rey del trap", se presentará ante 70 mil personas y las entradas se agotaron hace meses

El cantante Duki rompió en llanto luego de que su madre le hiciera una pregunta en la conferencia de prensa en el Santiago Bernabéu, donde se presentará el sábado 8 de junio tras mucha espera por parte de sus fanáticos.

Frente a la prensa, su madre Sandra tomó el micrófono y dijo: “Te quería preguntar… Yo ya tengo la respuesta, pero me gustaría saber si vos a esta altura de tu carrera te das cuenta qué te distingue y por qué llegaste acá”, expresó.

Al escuchar estas palabras, Mauro Ezequiel Lombardo -más conocido como Duki- se quebró: “Creo que alguna vez lo hemos hablado con vos… Para la gente que no lo sabe, la señora que hizo la pregunta es Sandra mi mamá, la persona que me dio la vida junto a mi papá Guille”, dijo con la voz entrecortada, lo que provocó los aplausos de todos los presentes.

“Yo creo que lo hablamos muchas veces y creo que lo que me trajo acá es mi gente… Lo más lindo que tengo es que yo salgo a cualquier lado tranquilo y jamás nadie me faltó el respeto, sigo siendo la misma persona que era yo”, dijo.

Siempre demostrando su faceta más humilde, añadió: “No sé si soy famoso o no, pero yo les juro que soy la persona más libre del mundo. Gracias a mi gente, a mi público que siempre me tratan así y siento que un poco es eso, también que la gente se siente partícipe de lo que me pasa a mí porque me acompañan desde que arranqué”. Así, recordó sus primeros pasos en El Quinto Escalón.

Para finalizar, Duki dedicó un mensaje a sus fans: “Y yo de verdad siento que sin ellos no sería nada y siento que el mundo, mi público sabe que está esa conexión, sabe que es amor y por eso estoy acá, y todo lo que hago es por ellos, es así. Y eso siento que es lo que me trajo acá”.

Duki tocará ante 70 mil personas en el Bernabéu

El “rey de trap” en español está a punto de dar su primer concierto en el Santiago Bernabéu ante casi 70.000 personas con un cartel sold out desde hace cuatro meses. Se convirtió en el máximo exponente de la música urbana en castellano y en el impulsor de toda una escena argentina que llegó a un plano internacional.

“Empezamos tocando pa’ 30 personas y ahora te llenamos lo’ estadio”, canta en su sesión #50 con Bizarrap. Duki cumple su profecía. Pero su éxito no es nuevo ni fugaz: hace poco más de un año llenó dos veces el WiZink Center de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona. Venía de una gira por toda Latinoamérica y continuó haciendo lo propio en cinco ciudades de EEUU. En Argentina ya tocó en estadios de fútbol como el de Vélez o el del River Plate.

Sus actuaciones ante decenas de miles de personas justifican sus cifras estratosféricas en streaming: 19 millones de oyentes al mes y 7,8 billones de reproducciones en Spotify.

Duki cuenta la vida de muchos jóvenes. Su historia es la de un chico con los problemas de alguien de clase media-baja que vio su refugio en la música. “El primer rapero argentino en haberse pegado que sea de mi barrio. Y no teníamos nada, nos faltaba tanto pero le metí como un warrior”, canta en la misma canción con el productor argentino.

Vale recordar que la anterior artista en presentarse en este estadio fue Taylor Swift, por lo que deja en evidencia la popularidad del artista.