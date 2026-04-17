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El profesor César Herrera, director del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional San Juan Bosco de la ciudad de Comodoro Rivadavia, habló en LU12 AM680 sobre los últimos datos del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), que arrojaron una inflación más baja en la Patagonia (2,5%) que a nivel nacional (3,4%).

“Hay algo que hay que comprender. Muchos se hacen la pregunta: ‘si la Patagonia es más caro, ¿por qué el aumento del INDEC da menos que a nivel nacional?’. Porque son dos cosas distintas. Una cosa es que sea más cara, que quiere decir que por un paquete de arroz en Buenos Aires se paga X cantidad de pesos y yo pago X + 10. Y otra cosa es cómo varió ese mismo paquete de arroz en Buenos Aires y cómo varió el mismo paquete de arroz acá en la Patagonia”, señaló.

En ese sentido, explicó el concepto técnico detrás de la medición de la inflación: “El IPC (Índice de Precios al Consumidor) te da variación de precios; mido todos los precios que es lo que nosotros hacemos en el observatorio, todos los precios de un conjunto de artículos y los mido el mes siguiente y saco la variación. Entonces, la variación puede ser menor”.

César Herrera: “Los indicadores de precios han venido los últimos tiempos siendo mayores en Patagonia que a nivel nacional”.

Herrera también señaló que existe un fenómeno de convergencia en los precios: “Alguna cuestión técnica puede ser que siempre los indicadores de precios han venido los últimos tiempos siendo mayores en Patagonia que a nivel nacional, pero en líneas generales hay algún ingrediente de convergencia”.

Además, detalló su análisis sobre el comportamiento reciente: “Yo lo analicé fundamentalmente en el 2024, porque nosotros tenemos un muy buen desarrollo en alimentos y bebidas en supermercados, ese sería nuestra experticia, donde los alimentos y bebidas no alcohólicas de la rama del IPC aumentaron 16 puntos en Patagonia por encima del nivel general”.

Ese escenario cambió durante el año siguiente: “Eso dio que el índice en Patagonia sea más alto que a nivel general. ¿Pero qué pasó en el 25? Los precios en Patagonia estuvieron casi cuatro puntos por debajo del incremento de los precios a nivel nacional. ¿Qué es lo que se está viendo en este momento en Patagonia en estos cuatro tres primeros meses del año? Que esa tendencia sigue”.

Los precios siguen en aumento y repercuten en el consumo.

En esa línea, resumió la dinámica reciente: “Es como que los precios en el 2024 en Patagonia aumentaron mucho, los hicimos relativamente más caro y después en el 25 siguieron aumentando, pero menos que a nivel general”.

El economista también advirtió sobre la diferencia entre inflación y poder adquisitivo: “Acá estamos hablando de cómo variaron los precios y no del poder adquisitivo, porque eso lo tenemos que reflejar con el salario. Y el salario viene estancado o perdiendo poder adquisitivo en términos de canasta”.

“Hubo un momento en algunos lados el 2022, otros en el inicios del 2023 que comprábamos dos canastas con el salario”.

CÉSAR HERRERA.

Finalmente, recordó el impacto de la devaluación y la pérdida del ingreso real: “Hubo un momento en algunos lados el 2022, otros en el inicios del 2023 que comprábamos dos canastas con el salario. En diciembre del 23 se produjo una devaluación, los precios aumentaron abruptamente. Entonces pasamos a comprar una canasta, y el salario quedó clavado en el mismo lugar. Después recuperamos algo en el sector privado pero, por ejemplo, los universitarios, no recuperamos, seguimos complicados”.

Entre otros datos, Herrera indicó que -según los estudios- actualmente entre un 10% y un 15% de los artículos registran aumentos, mientras que entre el 80% y el 85% se mantienen sin cambios, aunque con una particularidad: los productos que suben lo hacen con incrementos mayores.