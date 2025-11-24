Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) rechazó el “documento borrador” que circula bajo el nombre “Ley de Libertad Educativa”, al que definió como “un verdadero ataque al sistema democrático” y a la educación pública.

En un comunicado firmado por su Junta Ejecutiva, el gremio docente que lideran Sonia Alesso y Roberto Baradel manifestó que el proyecto busca derogar la actual Ley de Educación Nacional 26.206, sancionada en 2006 tras amplios debates, para reemplazarla por una norma que considera la educación como un servicio y no como un derecho social, y que responde “a los mandatos e intereses de las corporaciones empresariales”.

ADOSAC forma parte de la central docente argentina. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Entre los puntos más cuestionados, CTERA señaló:

-La eliminación del Estado como garante principal y responsable total del financiamiento educativo, reduciéndolo a un rol subsidiario.

-El paso del financiamiento al sistema al financiamiento de la demanda mediante vouchers a familias para escuelas privadas.

-La declaración de la educación básica como “servicio esencial”, lo que limitaría el derecho a huelga.

-La promoción de la educación religiosa confesional en escuelas públicas y del homeschooling.

-La supresión de los artículos que obligan a destinar al menos el 6% del PBI a educación y que prohíben tratados que mercantilicen la educación.

-La implementación de pruebas estandarizadas al finalizar primaria y secundaria y evaluaciones docentes punitivas basadas en meritocracia.

“Proyecto privatizador”

El sindicato calificó la iniciativa como “un proyecto conservador” que prioriza la responsabilidad familiar por encima del principio colectivo de socialización y justicia social, y la enmarcó como “un nuevo intento de los sectores de la derecha” de avanzar en la privatización y “destrucción de la Educación Pública”.

“Se trata de un verdadero retroceso reaccionario que pretende llevarnos educativamente al siglo XIX”, concluyó la declaración.