EE. UU. cambia reglas para visas: desde septiembre más solicitantes deberán tener entrevista en Argentina Desde el 2 de septiembre de 2025, Estados Unidos modificará las reglas para solicitar y renovar visas de no inmigrante. Menores de 14 años, mayores de 79 y ciertos casos de renovación deberán presentarse a entrevista presencial en la Embajada en Buenos Aires.

La Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires anunció este viernes que, a partir del 2 de septiembre de 2025, cambiarán los requisitos para solicitar o renovar visas de no inmigrante. Muchas personas que antes estaban exentas de entrevista consular ahora deberán presentarse en persona, incluso si se trata de una renovación.

Según la publicación oficial, “a partir del 2 de septiembre de 2025, los solicitantes de visas para no inmigrantes en la mayoría de las categorías, incluyendo quienes vayan a renovar sus visas, deberán asistir a una entrevista en persona con un funcionario consular”.

Quiénes deberán tener entrevista a partir de septiembre

De acuerdo con la información publicada por la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, las nuevas reglas incluyen a:

Menores de 14 años que soliciten visa por primera vez.

que soliciten visa por primera vez. Mayores de 79 años que pidan visa inicial.

que pidan visa inicial. Quienes renueven una visa dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento si la anterior fue emitida cuando tenían menos de 18 años (hasta ahora el límite era 14).

En todos estos casos será obligatorio acudir a una entrevista en la embajada o consulado.

Quiénes seguirán exentos de entrevista

Permanecerán sin cambios las exenciones para:

Solicitantes de visas A-1, A-2, C-3 , G-1 a G-4 , NATO-1 a NATO-6 , o TECRO E-1 .

, , , o . Visas diplomáticas u oficiales.

Renovaciones de visas B-1, B-2 o B1/B2 y tarjetas de cruce fronterizo (para ciudadanos mexicanos), siempre que se haga dentro del año posterior al vencimiento, la anterior haya sido emitida con al menos 18 años cumplidos, y se cumplan los demás criterios (no haber tenido negaciones previas, solicitar en el país de residencia, y no presentar inelegibilidades).

No obstante, la autoridad consular podrá exigir una entrevista en cualquier momento si considera que el caso lo requiere.

Impacto en solicitantes en Argentina

En Argentina, esto significa que más personas deberán hacer doble cita: una en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y otra en la sede de la embajada en Av. Córdoba.

Casos como el de venezolanos residentes en el país que quieran renovar visas emitidas en Caracas seguirán requiriendo doble cita, como ocurre actualmente.

La medida reemplaza la actualización de exención de entrevista anunciada el 18 de febrero de 2025. Para más información, la Embajada de EE. UU. recomienda consultar su sitio web oficial.