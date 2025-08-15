Este jueves, Julieta Prandi relató en “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, el calvario que sufrió junto a su exmarido, Claudio Contardi, y la crudeza de sus palabras conmovió, hasta las lágrimas, a Yanina Latorre, quien no pudo contener su emoción frente a cámaras.

La modelo y conductora se abrió, por completo, en una entrevista que, más allá del impacto mediático, dejó en evidencia la profundidad de las heridas que le dejó su relación con Contardi; antes de cerrar, Prandi se tomó unos segundos para reconocer a quienes la habían acompañado en su lucha pública.

“Me quiero detener para agradecerles, a vos Ángel (de Brito), y decirle, también , gracias a Yanina, porque la estuve viendo hoy, por su empatía, por cómo habló como mujer; más allá de si te caigo mejor o peor, te abrazo fuerte; gracias, Yanina, por lo que dijiste”, comenzó diciendo la modelo.

Y, añadió “Esto es más allá de si me llamo “Julieta Prandi” o “Teresa Pérez”, es lo mismo. Somos mujeres, somos mamás y a cualquiera le puede pasar esto. Si no nos unimos nosotras, no sé… En un país tan machista. La Justicia, también, lo fue durante mucho tiempo. Hay que ser más sororas. Gracias, Yanina”.

La respuesta de Latorre fue inmediata y dejó entrever que, el testimonio, la había tocado profundamente: “Me emociona, porque debe haber sido duro. Yo soy madre y no quisiera que a Lola le pase eso. Si bien no soy tanto más grande que vos, tu historia me mata. Discúlpame, pero me mata tu historia”.

Conmovida por la reacción de su colega, le devolvió un gesto de ternura. “Te agradezco, enormemente, tu emoción, porque habla de tu empatía y tu respeto”, y, Latorre, cerró con una frase que resumió el espíritu del momento: “Muchas gracias; no tenés nada que agradecer, lo hice porque creo que es lo que corresponde y nos tenemos que defender entre nosotras”.

Julieta Prandi contó cómo reaccionaron sus hijos tras la condena a Claudio Contardi

Luego de que el Tribunal en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana dictara una condena de 19 años de prisión para Claudio Contardi por múltiples hechos de abuso sexual agravado y violencia de género contra Julieta Prandi, fue la propia modelo quien compartió cómo se encuentran actualmente sus dos hijos, nacidos de esa conflictiva relación.

“Ellos no quieren verlo y fue comprobado por el servicio de la niñez”, afirmó Prandi frente a los medios en una rueda de prensa espontánea realizada en la puerta de los tribunales.

Con firmeza, señaló: “A ellos se les hizo un montón de entrevistas con psicólogos de la Justicia y, por voluntad de los menores, no lo ven y nadie puede obligar a un menor a revincularse si ellos no lo desean; ellos son libres, si quisieran verlo pueden hacerlo, nunca se los prohibí”; en medio de una mezcla de emociones, Julieta destacó que “Contardi solo es su padre biológico, pero nunca se acercó, ni hizo nada por proveer su educación, alimentos, cuidado”.

“Es violento y mis hijos han contado eso; ellos están en crisis, están cayendo, el más grande, sobre todo, está entendiendo la gravedad de los hechos”, reveló la modelo, por primera vez, al referirse al estado emocional actual de Rocco y Mateo; también, aclaró que “no hay otra causa” relacionada con el vínculo entre Contardi y los chicos.

“Pasaron cosas en el medio… Yo las denuncié, pero no hay nada más. Todo lo que yo denuncié fue que se comprobó que mis hijos no querían verlo y no los podían obligar”, explicó la actriz, quien estuvo acompañada en todo momento por Emanuel Ortega, su actual pareja.

Finalmente, Julieta compartió la impresión que tuvo su padre al ver a Contardi en el momento en que se conoció la sentencia. “Me dijo mi papá que tenía cara de nada, como de que vino a entregarse, pero, arrepentimiento, jamás”, cerró.

Leé más notas de La Opinión Austral