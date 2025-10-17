Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Javier Milei confirmó la activación de una nueva tanda de bonos de refuerzo para jubilados y pensionados que se acreditarán desde el miércoles 22 de octubre, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Los montos irán desde $10.000 hasta $70.000, según los haberes percibidos, y el calendario de pagos ya fue confirmado según la terminación del DNI.

Mientras que los jubilados que cobran la jubilación mínima terminarán de percibir su bono el 21 de octubre, quienes cobran más de un haber mínimo comenzarán a cobrar desde el día siguiente.

Además, el Ejecutivo anunció un aumento del 2,1% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones que se aplicará a partir de noviembre. El incremento se liquidará con el cronograma del próximo mes.

Quiénes cobran el bono de Anses en octubre

El bono para jubilados y pensionados está dirigido a tres grupos principales:

Titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Titulares de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM).

El requisito para acceder es tener un ingreso mensual inferior a $396.298. Quienes superen ese monto no podrán acceder al beneficio.

Cuánto cobran los jubilados en octubre según sus haberes

El monto máximo del bono es de $70.000, destinado a jubilados y pensionados que perciben la jubilación mínima, actualmente de $326.298.

Sin embargo, el 22 de octubre se activará una escala variable de bonos que ajusta los montos según el nivel de ingresos:

Haberes de $336.298 → bono de $60.000

Haberes de $346.298 → bono de $50.000

Haberes de $356.298 → bono de $40.000

Haberes de $366.298 → bono de $30.000

Haberes de $376.298 → bono de $20.000

Haberes de $386.298 → bono de $10.000

Este esquema busca mantener un refuerzo proporcional para los jubilados con ingresos medios y altos, que no perciben el bono completo.

Calendario de pago para jubilados y pensionados en octubre 2025

Jubilados con haberes mínimos (bono de $70.000):

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 2: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre

Jubilados con haberes superiores a la mínima (bono variable):

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre

Qué viene en noviembre: nuevo aumento confirmado

Con el aumento del 2,1% anunciado para noviembre, el Gobierno busca recomponer parcialmente el poder adquisitivo de los jubilados, aunque el incremento será menor al ritmo de la inflación proyectada.

Desde la Anses, remarcaron que la medida forma parte de una política de “acompañamiento a los sectores más vulnerables” y que los refuerzos continuarán evaluándose mes a mes.