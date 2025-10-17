Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El cáncer de mama sigue siendo el más frecuente entre las mujeres en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se registran más de 2,3 millones de casos y unas 670 mil muertes. En la Argentina representa el 16 % de todos los tumores femeninos diagnosticados, y aunque la tasa de mortalidad descendió levemente en los últimos años, todavía se cobra la vida de unas 6.000 mujeres por año.

Los avances científicos, la tecnología aplicada al diagnóstico y la detección temprana han cambiado la historia de la enfermedad. Hoy, el cáncer de mama puede curarse si se detecta a tiempo, un mensaje que la doctora Gabriela Cimato, médica especialista en tocoginecología y mastóloga acreditada por la Sociedad Argentina de Medicina, repitió con énfasis en diálogo con Gustavo Argañaraz durante una entrevista emitida por LU12 AM680 La Decana de la Patagonia.

“Todavía no hay nada para evitar que aparezca la enfermedad, pero sí tenemos mucho para diagnosticarla de manera temprana, que es donde se cura. Esto está totalmente comprobado”, explicó la profesional desde Comodoro Rivadavia, donde ejerce su especialidad.

Cimato recalcó que el 70 % de los casos se presentan en mujeres sin antecedentes familiares, por lo que es fundamental no esperar síntomas para hacerse los estudios. “Se recomienda realizar una primera mamografía a los 35 años para tener un punto de referencia, y luego una por año a partir de los 40. La mamografía es el único método comprobado que reduce la mortalidad porque detecta lesiones antes de que sean palpables”, afirmó.

La médica aclaró que el autoexamen mamario es una herramienta útil pero complementaria: “Ni el médico más experto ni la paciente pueden detectar un tumor de menos de un centímetro. La mamografía lo ve antes. Por eso insisto en que el autoexamen ayuda, pero no reemplaza al estudio por imágenes”.

También hizo hincapié en la necesidad de desmitificar la palabra “cáncer”, que todavía genera temor en muchas mujeres. “Durante años se asoció al cáncer con la muerte o con la pérdida total de la mama. Hoy eso cambió. La medicina avanzó mucho: ya no siempre es necesario extirpar toda la mama ni realizar vaciamientos axilares. En muchos casos incluso se evita la quimioterapia. Todo esto es posible gracias al diagnóstico temprano”, explicó.

“Desde los 20 años las mujeres deben conocer su cuerpo y familiarizarse con él. Y a los 35, exigir la mamografía. No es una opción, es un derecho”

Sin embargo, Cimato alertó que menos del 40 % de las mujeres argentinas accede a una mamografía anual, y que las desigualdades geográficas siguen marcando la diferencia. “En Santa Cruz hay mamógrafos en Río Gallegos, El Calafate y Caleta Olivia, pero faltan mastólogos y equipos interdisciplinarios. Muchas pacientes deben viajar largas horas o ser derivadas a Buenos Aires. Es fundamental federalizar la atención”, remarcó.

La especialista conoce esa realidad en carne propia: trabajó cinco años en Caleta Olivia y actualmente integra un equipo multidisciplinario en Comodoro Rivadavia. “Logramos evitar derivaciones a Buenos Aires porque contamos con todo lo necesario para tratar a las pacientes acá. Ojalá cada provincia pudiera hacer lo mismo. Cuando una mujer recibe un diagnóstico así, lo último que necesita es estar lejos de su familia”, señaló.

Para Cimato, la prevención empieza desde jóvenes: “Desde los 20 años las mujeres deben conocer su cuerpo y familiarizarse con él. Y a los 35, exigir la mamografía. No es una opción, es un derecho”, enfatizó.

Mientras tanto, la ciencia sigue avanzando. En los últimos años se desarrollaron terapias que transformaron el pronóstico del cáncer de mama. Los anticuerpos-fármaco conjugados (ADCs), como el trastuzumab deruxtecan (T-DXd), demostraron eficacia incluso en tumores con baja expresión de HER2. La inmunoterapia abrió una nueva esperanza para el subtipo triple negativo, el más agresivo, y la biopsia líquida permite ahora seguir la evolución del tumor mediante una simple muestra de sangre.

En Argentina también surgen desarrollos propios. El proyecto ONCOLIQ, impulsado por investigadores del CONICET y del Instituto Nacional del Cáncer (INC), busca detectar el cáncer de mama a través del análisis de microARNs presentes en la sangre, una técnica no invasiva que podría revolucionar la detección temprana en todo el país.

Aun con estos avances, los desafíos persisten: la falta de profesionales especializados en regiones alejadas, las demoras en la derivación y las barreras geográficas son parte de una desigualdad estructural que afecta especialmente a la Patagonia. “El cáncer de mama es curable -concluyó Cimato-, pero depende de que lleguemos a tiempo. La ciencia avanzó, ahora falta que la prevención llegue a todas las mujeres, sin importar dónde vivan.”

Claves para recordar

Primera mamografía a los 35 años, y luego una por año a partir de los 40.

Autoexamen mensual, como complemento, no reemplazo.

Consultar ante cualquier cambio visible o palpable.

Evitar tabaco, alcohol y sedentarismo.

La detección temprana salva vidas.

