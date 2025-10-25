Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El abogado de la madre de Lourdes Fernández, integrante del grupo Bandana y presunta víctima de una privación ilegítima de la libertad, aseguró que la artista se encuentra “bien, acompañada por sus amistades”.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, Yamil Castro Bianchi señaló que el lunes mantendría un encuentro con la cantante, trasladada al Hospital Fernández tras el operativo realizado por la Policía de la Ciudad en el edificio de Ravignani al 2100, en el barrio porteño de Palermo.

El representante legal comentó que la damnificada está “bien” y recibe apoyo de su entorno cercano: “Está acompañada de sus amistades”. Precisó además que actúa como abogado de Mabel López, madre de Lourdes, aunque añadió que, si la compositora “lo decide, también la acompañaré”.

El novio de Fernández, Leandro García Gómez, continúa detenido acusado del delito de privación ilegítima de la libertad y este viernes optó por no responder preguntas durante su citación a declaración indagatoria.

El hombre ofreció su versión de lo ocurrido, sostuvo que la víctima “no quería salir de la casa” y afirmó que “fue el único que consumió drogas”. García Gómez, denunciado en 2022 por violencia de género contra la intérprete, permanece alojado en la alcaidía de la calle Beasley al 3800.

