Luego de que sea rescatada del departamento de su expareja, Lourdes de Bandana tomó una llamativa decisión acerca de su salud; al aire en “Radio Mitre”, Mercedes Ninci leyó la historia clínica de la cantante.

Mercedes Ninci contó cómo está la salud de Lourdes de Bandana

En primer lugar, Ninci habló del cuadro de salud de la artista.“Dice que, la paciente, refiere consumo de cocaína y alcohol, examen de laboratorio; dice alcoholemia negativa. Consume benzodiacepinas por insomnio, que sería, supongo, el Valium o el Alplax. Refiere que abandonó su tratamiento psicoterapéutico”.

Sin embargo, la primera sorpresa en la historia clínica de Fernández es que no registró golpes en el cuerpo. “Dice ingresó con dolor de garganta y le dieron un antibiótico”, detalló.

“Esto es lo más importante, no figura que haya estado golpeada; o sea, golpes visibles no detectaron los médicos que la atendieron acá en el Hospital Fernández”, informó la cronista de “Alguien tiene que decirlo”.

Luego, Mercedes sorprendió a sus compañeros al revelar la llamativa decisión que tomó Lourdes durante su internación.“Se fue por sus propios medios con el alta médica, no es que se escapó, se fue por sus propios medios con el alta médica de la guardia”.

Después, agregó que la exintegrante de Bandana “se retiró, aproximadamente, dos y media de la mañana acompañada de una amiga”.

“Aparentemente, no quiere saber nada con la madre porque realizó la denuncia; entonces, la llama una amiga para que la acompañe”, dijo la periodista sobre ese vínculo familiar.

La denuncia que desató la preocupación

Durante las últimas horas, el mundo del espectáculo vivió momentos de gran incertidumbre: la madre de Lourdes Fernández, Mabel López, denunció, ante el Ministerio Público Fiscal, la desaparición de la artista luego de varios días sin poder comunicarse con ella; la presentación fue radicada el 4 de octubre y canalizada a través de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, lo que activó una búsqueda inmediata.

La noticia se viralizó, rápidamente, en redes sociales y medios de comunicación, generando preocupación entre fanáticos, colegas y allegados de la exintegrante de Bandana, una de las agrupaciones pop más emblemáticas de los años 2000.

