La Voz Argentina (Telefe) ingresó en una nueva etapa y los participantes tendrán que enfrentar los “Playoffs”; en esta oportunidad, el turno fue del Team Lali, donde los concursantes tuvieron que volver a cantar y pelear por continuar en el reality.

En ese contexto, Lombardi cantó el famoso bolero de Cristian Castro “Vuélveme a querer”; sin embargo, en un momento de su interpretación, la participante dejó sorpresivamente de cantar; en medio de esa situación, los coaches comenzaron a alentarla para que continúe y retome la canción, cosa que hizo y terminó luciéndose.

Una vez finalizada la presentación, Lali saltó de su asiento y corrió a abrazarla en un gesto que significó la continuidad de su apoyo.”¡Vamos! Arriba, che, qué hermosa, vamos Iara“, la animó su coach; después de esto, el conductor Nico Occhiato le preguntó qué había sucedido, por lo que Iara reconoció que los nervios la traicionaron. “Me pasó algo, pero no sé qué fue”, indicó.

La participante también recibió cálidas palabras de Soledad Pastorutti, que no dudó en destacar el talento de la joven. “Sentí que no estabas conforme con lo que estabas haciendo y te estabas castigando, pero en vivo y en directo. Te quiero decir que sos muy exigente, demasiado, no te castigues porque venía sonando bárbaro”, afirmó La Sole dándole tranquilidad a la participante.

Y, agregó: “Además, hiciste cosas tan difíciles en la canción, que no sé por qué; si no hubieses bajado nunca el micrófono te juro que ninguno de nosotros reparábamos en nada”.

En qué consisten los “Playoffs” de La Voz Argentina

En los “Playoffs” llegan nuevas reglas y nuevos desafíos; en esta etapa, se presentarán los once integrantes de un mismo equipo y cada uno deberá interpretar individualmente una canción, mientras que su coach será el encargado de salvar a cinco de ellos, en tanto que el público tendrá la posibilidad de votar por sus participantes favoritos.

De esta manera, los tres artistas más votados de cada team seguirán dentro del certamen, mientras que los tres con menos votos quedarán fuera de la competencia.

Leé más notas de La Opinión Austral