En la emisión de este sábado de “La Noche de Mirtha” (El Trece), su conductora, Mirtha Legrand, se refirió a la escandalosa separación de Nico Vázquez y Gime Accardi y lanzó una dura crítica contra la actriz por el descargo donde reconoció, públicamente, su infidelidad.

Al hablar sobre la polémica, la primera que tomó la palabra fue la periodista Karina Iavícoli. “Me parece feo el lugar en el que quedó Gimena; tuvo una necesidad de hablar y, eso, lo entiendo, pero yo nunca vi a un hombre hacer esto de sentarse y dar explicaciones, me parece que ella lo quiso cuidar porque lo quiere mucho y me resulta molesto cómo la atacan… Me parece que no está bien”, expresó.

“Creo que las mujeres de la mesa me van a entender: lo que yo sentí es que ningún hombre hace nunca eso, reconocer. Nunca vi a una mujer contar que fue infiel y que todo el mundo la trate como si hubiera matado a alguien. Ni a los políticos le pedimos tanto”, agregó.

Ante esto, la diva no dudó en contradecir a la invitada, y, replicó: “En general, una infidelidad se oculta, no se comenta, pero como habló ella a cámara, en la televisión, lo explicó; no se explican esas cosas, se ocultan y no se hablan más”, indicó.

“Creo que está mal que haya dicho, porque a él lo hace quedar como un cornudo; fea palabra, eh, es feo, pero existe, lo siento así”, afirmó La Chiqui.

Nico Vázquez y Gime Accardi firmaron el divorcio: ¿Qué fue lo más llamativo?

Tras casi dos décadas de relación, la pareja firmó el divorcio este jueves por la mañana, en un trámite que, según una fuente cercana, sorprendió al propio abogado por la forma en que se desarrolló.

“Se firmó hoy a la mañana; fueron juntos y estaban todos muy conmovidos. Se dio todo en un ambiente que hasta el mismo abogado decía que nunca había visto uno igual”, reveló la fuente a “TN Show”.

A pesar del dolor de cerrar una etapa tan significativa, la pareja dejó claro que la decisión fue tomada de común acuerdo. “Ellos van a seguir siendo familia, se van a seguir queriendo; no como pareja, pero todo fue de común acuerdo, todo firmado, todo cerrado y sin ningún problema”, aseguró la persona, destacando que su vínculo seguirá intacto; este gesto demuestra que es posible mantener el respeto y el cariño, incluso, después de una separación legal.

Yanina Latorre ya había adelantado, en su programa de radio, cómo sería la repartición de bienes; al parecer, la pareja acordó dividir todo en excelentes términos. “Parten todo 50 y 50, ella se queda con la casa, él está viviendo en un departamento en capital federal que se compró este año, justamente, para darle un espacio a ella y se queda ahí”, detalló Latorre en “SQP”. La conductora también mencionó que, a pesar de la ruptura, planean seguir trabajando juntos.

Recientemente, Nicolás Vázquez se había referido a la separación legal, explicando que era lo más sano para ambos; en una conferencia de prensa, el actor, confesó: “No quiero echarle la culpa a esto que pasó. Esto fue una consecuencia de un año de pelearla, de hacer terapia, de tratar de hablarnos”. Vázquez reconoció que pasaron por momentos muy difíciles y que la decisión de separarse fue el resultado de un largo proceso.

