Emilia Attias y Sofía Gontet, mejor conocida como “La Reini”, estuvieron en el centro de la escena en la última emisión de Masterchef Celebrity (Telrfe) luego de que se sometieron a una prueba de actuación, la cual culminó con un beso apasionado frente a las cámaras.

La performance formó parte de un segmento especial en el que, los participantes, tuvieron que demostrar sus habilidades dramáticas antes de cocinar; el desafío consistió en interpretar una escena de corte clásico que incluyó referencias a la obra de William Shakespeare.

La dupla fue la encargada de romper el hielo; Attias, con experiencia previa en escenas románticas de ficción, fue quien guío la dinámica mientras intercambiaban diálogos sobre “labios de santo” y “pecadores” que terminó con algunos besos entre ambas.

“Lo dimos todo, apasionadas”, expresó “La Reini” tras completar la prueba actoral.

Donato de Santis, uno de los jurados, fue el primero en otorgar su calificación, brindando un 9 como reconocimiento al trabajo realizado, a lo que Germán Martitegui coincidió con la nota de su colega, otorgando otro nueve que resultó decisivo para el balance final.

En total, la pareja alcanzó la cifra de 36 puntos. “Quiero ser actriz”, aseguró la influencer luego de recibir los elogios de sus compañeros y de los especialistas.

