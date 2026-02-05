Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Flor Cabrera, ex participante de Gran Hermano (Telefe), lanzó un sorprendente posteo en redes en el que manifestó su malestar por la situación que atraviesa la industria textil en Argentina; con un mensaje directo y cargado de cifras alarmantes, la influencer decidió alzar la voz en un contexto que, según expresó, está marcado por la polarización y la falta de respuestas concretas para los trabajadores.

En su publicación, Flor hizo referencia a la pérdida de miles de empleos y al cierre de empresas y pymes del rubro. “Al rubro textil lo están fundiendo”, indicó, y remarcó que ya se perdieron 16.000 puestos de trabajo y que, 466 empresas, debieron cerrar sus puertas; además, apuntó contra el sistema de importaciones, al que definió como “un colador”, beneficiando, según sus palabras, solo a unos pocos.

La ex Gran Hermano también cuestionó el discurso político que habla de “cambio” y “libertad”, al que puso en duda con una frase irónica: “Eso es lo que nos quieren vender”; en este marco, sostuvo que, las consecuencias de las decisiones económicas, recaen, principalmente, sobre los trabajadores, a quienes definió como quienes “pagan impuestos” y “dan puestos de trabajo”.

Lejos de posicionarse explícitamente en un espacio político, Cabrera dejó en claro que su intención fue visibilizar una problemática que atraviesa a miles de familias. “Decir algo es estar de un lado o del otro de la grieta”, reflexionó, aunque aclaró que el silencio ya no es una opción frente a la crisis que describe.

Para finalizar, la influencer hizo un llamado directo a la acción y apeló a la solidaridad del público. “Hoy solo te pido que apoyes la industria argentina; apoyá a un emprendedor”, dijo, acompañando el mensaje con banderas argentinas y firmando el texto con su nombre.

Leé más notas de La Opinión Austral