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El boxeo de Santa Cruz continúa avanzando en su desarrollo deportivo, con nuevas iniciativas de formación y oportunidades de competencia para sus representantes. En ese marco, la Federación Santacruceña de Box llevó adelante el primer Campus de Concentración destinado exclusivamente a los pugilistas clasificados a los Juegos Evita Nacionales 2026, una experiencia inédita en la provincia que busca fortalecer la preparación integral de los atletas.

La actividad se desarrolló durante dos jornadas intensivas, el jueves y el viernes, con un programa que incluyó actualización y análisis del reglamento, unificación de criterios con los directores técnicos, nutrición deportiva, psicología aplicada al deporte y preparación física específica. La propuesta apuntó a brindar herramientas fundamentales para mejorar el rendimiento de los boxeadores y acompañar su preparación de cara a uno de los compromisos deportivos más importantes del calendario nacional.

Desde la Federación destacaron el valor de concretar este espacio de capacitación y agradecieron especialmente a la Secretaría de Recreación y Deporte de la provincia, a través de Santa Cruz Deportes, por el trabajo coordinado que permitió llevar adelante la iniciativa. También reconocieron el compromiso de los entrenadores Sergio Sánchez, de El Chaltén, y Alejandro Tenorio, de San Julián, quienes formaron parte de las jornadas de trabajo.

El campus representa un paso significativo para el boxeo provincial, no solo por su carácter inédito, sino también por la posibilidad de unificar criterios de preparación y fortalecer el acompañamiento a los deportistas que representarán a Santa Cruz en los Juegos Evita Nacionales 2026.

Abren las inscripciones para la clasificación nacional de Menores y Cadetes

En paralelo, la Federación informó la apertura de inscripciones para la clasificación provincial con vistas a los campeonatos nacionales de las categorías Menores y Cadetes, tanto en varones como en mujeres. La convocatoria está destinada a los deportistas nacidos en 2012, en el caso de Menores, y a quienes nacieron en 2010 y 2011, para la categoría Cadetes.

La competencia nacional se desarrollará del 15 al 19 de diciembre en la sede de la Federación Argentina de Box (FAB). El período de inscripción se extenderá desde el anuncio de la convocatoria hasta este viernes, por lo que se solicitó a los interesados completar el trámite dentro del plazo establecido.

Para anotarse, deberán presentar apellido y nombre, número de DNI, fecha de nacimiento, localidad que representan y categoría de peso, de acuerdo con el reglamento amateur correspondiente (RAB). Uno de los requisitos indispensables es contar con la licencia deportiva al día.

La organización también señaló que, en caso de registrarse una cantidad elevada de participantes en alguna categoría, se evaluará la posibilidad de realizar un selectivo provincial para definir la clasificación y los representantes que viajarán a la competencia. En ese sentido, remarcaron que contar con las inscripciones en tiempo y forma será fundamental para gestionar posibles ayudas económicas y otros apoyos destinados a facilitar la participación de los deportistas.

Cabe señalar que la convocatoria no contempla alojamiento ni comida, por lo que los interesados deberán tener en cuenta estos gastos al momento de planificar su participación.

Nacional Abierto Femenino: tres boxeadoras santacruceñas cuentan con aval

Por otra parte, se difundieron los detalles de inscripción para el Campeonato Nacional Abierto Femenino de la Federación Argentina de Box, destinado a las categorías Mayores y Juveniles, que tendrá lugar del 7 al 12 de diciembre en la sede de la entidad nacional.

La inscripción para este certamen es obligatoria y las interesadas deberán enviar la totalidad de los datos solicitados por la organización. Entre los requisitos figuran nombre y apellido de la boxeadora, DNI, peso, edad y fecha de nacimiento, nombre y apellido del técnico, provincia y localidad de procedencia y número de contacto. Además, se deberá verificar el vencimiento anual de la licencia deportiva.

La información deberá remitirse por WhatsApp al 1168196522, número indicado en la convocatoria oficial. Desde la organización se hizo hincapié en que no se deben enviar los datos de manera incompleta, sino una vez reunidos todos los requisitos solicitados.

En cuanto a la representación santacruceña, hasta el momento las únicas boxeadoras que cuentan con aval informado para participar son Simone Torres, de San Julián; Alondra Rodríguez, de El Chaltén; y Brisa Costas, de Perito Moreno.

La participación en el campeonato requiere, además, contemplar los gastos de traslado, alojamiento y alimentación, ya que estos conceptos no están cubiertos por la organización.

De esta manera, el boxeo santacruceño combina el fortalecimiento de la preparación deportiva con nuevas posibilidades de clasificación y participación en el ámbito nacional. El primer Campus de Concentración, junto con las convocatorias para Menores, Cadetes y el Nacional Femenino, forma parte de una agenda orientada a ampliar las oportunidades competitivas y acompañar el crecimiento de los pugilistas de toda la provincia.