En el evento participaron autoridades médicas de RED BASA, entre ellas la Dra. Andrea Falugi, Directora Médica Nacional; el Ing. Héctor Martini, Director General; la Dra. Tiziana Magarelli, Subdirectora Médica; y el Lic. Jorge Ruiz, Gerente de Planificación de Bioimágenes. También estuvo presente, además del doctor Germán Fernández, Florencia Soria, Directora Administrativa del Centro Gallego.

“Hoy es un día muy especial para el Centro Gallego. La inauguración de este moderno tomógrafo es un gran paso en nuestra misión de brindar atención médica de alta calidad a la comunidad. Este equipo de última generación no sólo amplía nuestra capacidad de diagnóstico, sino que también refleja el compromiso de nuestro equipo con la salud y el bienestar de todos“, expresó Falugi.

El tomógrafo multislice de 32 cortes combina alta resolución, mayor velocidad de procesamiento, uso de IA y una menor dosis de radiación.

La incorporación del nuevo equipamiento forma parte de un plan sostenido de inversión en tecnología médica que RED BASA impulsa en su red de centros de salud, perteneciente al GRUPO OLMOS. Este proceso ya tuvo avances en Santa Clara de San Juan, la Fundación Favaloro y Santa Clara de Don Torcuato, y continuará en otras sedes como Morón, El Talar y Mendoza.

En ese sentido, el Ing. Héctor Martini, Director General de RED BASA, subrayó el alcance de esta estrategia de modernización tecnológica.

“Siempre es motivo de profundo orgullo participar de estos hitos. Esta incorporación debe entenderse en el marco de una enorme inversión que el grupo viene realizando en todos los sanatorios de la red. Este es el sexto tomógrafo que inauguramos y representa un paso más para seguir acercando tecnología de alto nivel a nuestros pacientes“.

La llegada del nuevo tomógrafo no representa sólo la incorporación de un equipo de última generación, sino también una evolución en la forma de abordar el diagnóstico médico: una herramienta que permite detectar antes, observar con mayor precisión y tomar decisiones clínicas con mayor certeza.