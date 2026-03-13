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El Centro Gallego de Buenos Aires incorporó un tomógrafo de última generación que permitirá realizar estudios más rápidos, precisos y confiables, mejorando de manera directa la calidad de los diagnósticos y reduciendo los tiempos de espera para los pacientes.

EN ESTA NOTA Centro Gallego Red BASA salud

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