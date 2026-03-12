Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió disculpas este jueves luego de afirmar que estaba “deslomándose” en Nueva York, ciudad a la que viajó junto a su esposa como parte de la comitiva oficial que participó de la denominada Argentina Week.

La presencia de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, en la delegación que acompañó al presidente Javier Milei generó cuestionamientos políticos y motivó pedidos de informes en el Congreso.

El viaje se desarrolló en el marco de “Argentina Week 2026”, un encuentro impulsado por la embajada argentina en Estados Unidos junto con entidades financieras como JPMorgan y Bank of America, que reunió a funcionarios, gobernadores y empresarios.

La polémica llegó a la televisión cuando Adorni respondió una consulta del periodista Eduardo Feinmann durante una entrevista. En ese diálogo explicó que su esposa ya tenía previsto trasladarse a “La Gran Manzana” y que en principio lo haría en un vuelo comercial. Sin embargo, terminó incorporándose al traslado oficial cuando surgió la posibilidad.

A su vez, intentó justificar la situación con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi mujer me acompañe”.

“Somos humanos y cometemos errores”

Este jueves, a través de su cuenta oficial en X, Adorni retomó el tema, que con el paso de las horas sumó repercusión mediática, y expresó: “Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ocurrió muchas veces. La palabra no debió ser ‘deslomarse’. Somos humanos y cometemos errores”.

Además, señaló: “Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas”.

El jefe de Gabinete dijo que “todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie”.

Finalmente, remarcó: “Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente. Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien”.

Leé más notas de La Opinión Austral