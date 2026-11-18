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El Congreso de la Nación dio un paso clave en la agenda legislativa al avanzar en el tratamiento de proyectos orientados a reformar el Código Penal para endurecer las penas ante delitos viales. La discusión se concretó en el ámbito de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, donde se llevó a cabo una reunión informativa con el objetivo de construir junto a organizaciones civiles y legisladores de la República Argentina que fueron autores de proyectos un texto consensuado sobre las penas de siniestros viales y las modificaciones al Código Penal de la Nación.

Era lo que se contaba al inicio del programa, ya que desde hace un largo tiempo vienen trabajando las familias del dolor, aquellos que lamentablemente han tenido la desgracia de perder un ser querido en un accidente de tránsito en cuestiones evitables que se podrían haber prevenido.

Tras este acontecimiento, Óscar Sánchez —padre de “Pipi” Sánchez, fallecido en un accidente de tránsito y representante de Estrellas Amarillas en El Calafate— participó de la reunión y luego fue entrevistado por LU12 AM680 Radio Río Gallegos. Durante la comunicación, Sánchez explicó los detalles del encuentro y el trabajo que vienen realizando.

Oscar Sánchez, padre de Pipí Sánchez, el joven calafatense atropellado en Mar del Plata en 2023. FOTO: LENADRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Trabajo conjunto

Sánchez relató al aire de la emisora: “Nos convocó Ana María Ianni, la diputada que presentó el proyecto que tenemos nosotros a través de Estrellas Amarillas. La comisión va a hacer un trabajo en conjunto para poder armar un proyecto que abarque a todo, que eso es lo que buscamos, que salga una ley que empiece a poner orden en la comunidad”.

Remarcó la necesidad imperiosa de desterrar la carátula de accidente para hablar con precisión de siniestros viales, “se pueden evitar con un mejor manejo”. Asimismo, sostuvo que “justicia para nosotros no va a haber, porque ya a nuestros hijos los perdimos, pero nosotros queremos que para los demás haya justicia y que empecemos también a concientizar”.

Profundizó en la necesidad de cambiar las conductas al volante y avanzar en la prev ención: “Si manejás mal, con el celular, si no tenés el seguro, si manejás alcoholizado o con efectos de alguna sustancia significa que no estás haciendo bien las cosas”.

En ese sentido, advirtió con firmeza que “un auto hoy es un arma si la manejamos mal” y que “jugamos a la ruleta rusa, si decidís pasar un semáforo en rojo, la persona que viene de frente o viene a cruzar una avenida no sabe que vos vas a jugar una ruleta rusa, que vas a pasar en rojo y vos sabiendo que no tenés que hacerlo, jugás con la vida de otra persona”.

Laura Rodríguez Machado preside la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación.

Legislación

Consultado sobre el tratamiento legislativo, valoró positivamente el espacio y el compromiso institucional, destacando que “fue re positivo, muy positivo” y que la presidenta de la comisión, Laura Rodríguez Machado, transmitió que “no importa de qué partido somos, vamos a trabajar en conjunto. Y eso me pareció importante, positivo, porque se va a trabajar sobre un proyecto que a todos nos va a acompañar, porque ahí estamos todos los padres que hemos pasado por un momento difícil de perder un hijo, un nieto o un padre”.

Respecto a los tiempos para la aprobación de la norma, expresó su optimismo al afirmar que “vemos positivo que sí se va a convertir en ley. Creo que en marzo vamos a tener alguna novedad, si se sigue trabajando de esta forma y no hay nada que lo obstaculice, va a salir”.

Destacó el masivo acompañamiento de la sociedad al señalar que “la gente hace mucho tiempo que está pidiendo porque en cada barrio de Río Gallegos, de El Calafate, siempre hubo un incidente vial y todos tenemos algún familiar o algún amigo que hemos perdido en eso. Nosotros en dos meses y pico levantamos 7.000 firmas con mi señora acá en Santa Cruz y también en Buenos Aires levantando firmas, y la respuesta fue muy positiva buscando que cambie”.

Finalmente, cuestionó los fallos benévolos y el rol de la justicia, manifestando que “no puede ser que una persona te mate a un ser querido y no vaya preso” y que “hoy con esto le vamos a dar una herramienta más a los jueces, que a veces se ponen muy garantistas y le dan tres años en suspenso y se van a su casa”. Recordó casos como el de un doctor en San Juan o La Rioja y un conductor en Mar del Plata, concluyendo que “algo pasa, no puede ser que alguien mate a dos personas y se vaya a su casa” y que “desde el gobierno de la provincia de Santa Cruz se decía ayer que la justicia tiene que estar al lado de la gente, y precisamente tenemos que pensar en un poder judicial que cumpla con ese cometido”.