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La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación avanzó en una reunión informativa con organizaciones civiles y legisladores para construir un proyecto consensuado que modifique las penas vinculadas a los siniestros viales. La iniciativa busca unificar distintas propuestas y establecer modificaciones al Código Penal, a partir de los reclamos que desde hace años sostienen las familias de víctimas.

En diálogo con Segunda Mañana por LU12 AM680, Óscar Sánchez, integrante de Familias del Dolor y Estrellas Amarillas, valoró el encuentro y consideró que representa un avance para quienes vienen reclamando cambios en la legislación.

Según explicó, la diputada nacional Ana María Ianni presentó una propuesta vinculada al trabajo que desarrolla la organización. Durante la reunión se planteó la conformación de una mesa de trabajo junto a la Comisión de Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado.

“Se va a trabajar en conjunto para poder armar un proyecto que nos acompañe a todos”, expresó Sánchez. También destacó que legisladores de distintos espacios políticos hayan manifestado su voluntad de avanzar en una iniciativa común: “No importa de qué partido somos, vamos a trabajar en conjunto”.

Las penas y la responsabilidad al volante

Uno de los puntos centrales del reclamo es que las modificaciones al Código Penal permitan contar con herramientas para que los jueces puedan aplicar sanciones acordes a las circunstancias de cada siniestro vial.

Sánchez cuestionó que, en determinados casos con víctimas fatales, los responsables reciban condenas de ejecución condicional y no cumplan prisión efectiva.

“No puede ser que una persona te mate un ser querido y no vaya preso. Hoy, con esto, le vamos a dar una herramienta más a los jueces”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó distintas conductas que considera necesario abordar, como conducir bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias, utilizar el celular al volante, circular sin seguro y no respetar las señales de tránsito.

“Un auto hoy es un arma, si la manejamos mal”, advirtió. También comparó determinadas maniobras imprudentes con una situación de ruleta rusa, al señalar que quien cruza un semáforo en rojo pone en riesgo la vida de otras personas que desconocen esa conducta.

Reunieron 7.000 firmas en Santa Cruz

Sánchez destacó el acompañamiento que recibió el reclamo en la provincia. Junto a su esposa, impulsó una campaña de recolección de firmas que logró reunir alrededor de 7.000 adhesiones en poco más de dos meses. La iniciativa también tuvo continuidad en Buenos Aires.

“Estuvimos en Buenos Aires levantando firmas también y la verdad que la gente fue muy positiva”, contó.

Además, adelantó que continuarán con la recolección de adhesiones y las acciones de concientización para mantener el tema en la agenda pública y legislativa.

Para el referente de Estrellas Amarillas, el cambio de la legislación debe estar acompañado por una mayor educación vial. En ese sentido, sostuvo que la responsabilidad no corresponde únicamente a quienes conducen automóviles, sino también a motociclistas y al conjunto de la sociedad.

“Hay que empezar a concientizar en educación vial. Todos tenemos que empezar a ver que el de enfrente también tiene derecho”, expresó.

También planteó la necesidad de reforzar los controles y las responsabilidades vinculadas a la circulación de motocicletas, con documentación, seguro y elementos de seguridad obligatorios.

Expectativa por avances en marzo

Respecto del tratamiento legislativo, Sánchez se mostró optimista y estimó que podrían conocerse novedades durante marzo, siempre que se mantenga el trabajo conjunto entre las organizaciones y los representantes parlamentarios.

“Yo creo que en marzo vamos a tener alguna novedad. Si Dios quiere que esto siga trabajando de esta forma y no hay nada que obstaculice todo esto, va a salir”, afirmó.

Finalmente, remarcó que el propósito de las familias es evitar que otras personas atraviesen el dolor de perder a un hijo, un nieto o un padre en un siniestro vial.

“Perder un hijo es terrible y no tenemos que llegar a eso”, expresó.

El reclamo de las Familias del Dolor, apunta a que la prevención, la educación vial y las modificaciones legales permitan evitar nuevas muertes y garantizar respuestas judiciales para quienes sufren las consecuencias de estos hechos.