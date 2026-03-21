El sacerdote y DJ portugués Guilherme Peixoto confirmó que se presentará en Plaza de Mayo con un show gratuito de música electrónica. El evento tendrá lugar el 18 de abril a las 20 y buscará rendir homenaje al Papa Francisco a un año de su fallecimiento, ocurrido en abril de 2025.

La actividad contará con la organización de la Asociación Miserando y estará abierta a todo el público sin costo de entrada. El propio religioso difundió la convocatoria a través de un video en redes sociales, donde invitó a participar del encuentro.

La presentación en Buenos Aires se inscribe en el contexto del primer aniversario de la muerte del Papa Francisco. La iniciativa busca recordar su mensaje a través de una propuesta musical.

El evento combinará elementos culturales y religiosos en un formato que ya recorrió distintos países. En esta ocasión, tendrá como eje central la figura del pontífice argentino y su legado.

El cura DJ, Guilherme Peixoto, le regaló auriculares al Papa Francisco.

Un evento en Plaza de Mayo con entrada libre

Peixoto convocó a los asistentes con un mensaje directo: “Quiero invitar a todos, todos, todos a vivir un momento muy especial”. En ese marco, señaló que la jornada combinará música, encuentro y un espacio de recuerdo al pontífice argentino.

El evento se desarrollará en un espacio central de la Ciudad de Buenos Aires y no requerirá inscripción previa. Según indicó, la propuesta apunta a reunir a personas de distintas edades en un formato abierto.

Música electrónica con mensajes del Papa Francisco

El sacerdote construyó su propuesta artística a partir de la fusión entre música electrónica y contenidos religiosos. En sus sets incluye fragmentos de discursos del Papa Francisco y de otras figuras de la Iglesia, integrados a bases de techno melódico.

Uno de los ejemplos más difundidos incluye palabras del pontífice durante la Jornada Mundial de la Juventud 2013, donde llamó a los jóvenes a “construir un mundo mejor”. Ese tipo de intervenciones forma parte de su estilo.

De la parroquia a los escenarios internacionales

Guilherme Peixoto nació en Portugal y recibió la ordenación sacerdotal en 1999. Comenzó a utilizar la música como herramienta para recaudar fondos en su parroquia y desde 2006 desarrolló su actividad como DJ.

Su reconocimiento internacional creció en 2023, cuando participó en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Allí tocó frente a miles de personas antes de una misa encabezada por el Papa Francisco.

Luego amplió su presencia en eventos y festivales. Entre ellos, participó en escenarios de música electrónica como Tomorrowland e Ibiza, donde consolidó su propuesta.