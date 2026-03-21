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A 50 años del inicio de la última dictadura cívico militar, 3.897 personas fueron investigadas por cometer crímenes de lesa humanidad. Del total, 46% se encuentran ya fallecidas, 40% libres, 13% detenidas y 1% restante, prófugo. Un dato que habla del inevitable paso del tiempo, pero también de la constante búsqueda de Justicia de nuestro país.

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad

De acuerdo con las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, ya son 361 sentencias dictadas desde la reapertura de juicios por crímenes de lesa humanidad en 2006, que condenaron 1.231 personas y absolvieron 250.

Las personas detenidas actualmente en todo el país por estos delitos son 504. Sin embargo, el 84% de esas personas gozan de prisión preventiva. En otras palabras, solo 18 personas se encuentran en establecimientos carcelarios y 61 personas están alojadas en la Unidad Penitenciaria N°34, que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, es decir, con la custodia de militares.

Las investigaciones continúan

Actualmente hay 12 juicios en trámite en diferentes jurisdicciones y otras 282 causas en etapa de investigación preliminar, con casi 300 procesados, es decir, personas que en un futuro podrían llegar a la instancia de juicio. Y también hay otras 517 personas imputadas por fiscales, que aún no fueron intimadas formalmente.