Luego de que echaron a Cinthia Fernández del programa “La Mañana con Moria” (El Trece), Ángel de Brito reveló en “LAM” (América TV) los picantes motivos de por qué la modelo fue despedida.

“La acaban de despedir; se lo avisaron recién y no tiene que ver con el canal, sino una decisión de la productora”, expresó el conductor, tras lo cual reveló que, Fernández, lo consideró una decisión “desproporcionada”.

Según la información que dio Ángel, los motivos serían tres: en primer lugar, la especie de “guerra fría” que Cinthia mantuvo con la diva; se dice que Moria pidió, explícitamente a la producción, “limpiar el panel” y que no quería compartir más aire con alguien que la “ninguneaba” en redes.

Por otro lado, los rumores indican que Cinthia habría tenido un fuerte cruce en los pasillos con uno de los productores ejecutivos por un tema de horarios y de “chivos” que ella quería manejar por su cuenta.

Finalmente, aseguran que la joven se retiró del estudio, este jueves, antes de que terminara el programa, lo que fue la gota que rebalsó el vaso para el canal; sumado a esto, sus fuertes cruces y la mala relación que mantiene con María Fernanda Callejón también habrían colaborado con el fin de su participación en el ciclo.

Cabe señalar que, Yanina Latorre, indicó que Cinthia ya tendría una oferta para volver a un panel de la tarde, pero que, por el momento, está “furiosa” y legalmente analizando los pasos a seguir con su abogado.

En tanto, el próximo lunes 23 de marzo, la mediática panelista se reencontrará con De Brito para analizar todo lo sucedido.

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