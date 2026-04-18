La Plaza de Mayo será escenario este sábado 18 de abril a las 20 de un homenaje al papa Francisco, al cumplirse un año de su fallecimiento. El evento contará con la presentación del sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido como el “Cura DJ”, quien ofrecerá un set de música electrónica con fragmentos de mensajes religiosos.

La actividad será gratuita y abierta a toda la comunidad. La organización está a cargo de la Asociación Miserando, que impulsa la convocatoria como un espacio de encuentro y memoria.

Evento gratuito en Plaza de Mayo

El espectáculo se desarrollará en el centro de la Ciudad de Buenos Aires sin costo de entrada. Los organizadores informaron que el objetivo es convocar a fieles y público general en una jornada vinculada al recuerdo del pontífice argentino.

Peixoto difundió la invitación a través de sus redes sociales, donde expresó: “Argentina, nos vemos en Plaza de Mayo. Los espero a todos, todos, todos”. También señaló que el encuentro buscará generar un momento de música y participación colectiva.

Música electrónica con mensajes de fe

El Cura DJ construyó su propuesta artística a partir de la combinación de música electrónica con contenidos religiosos. En sus presentaciones incorpora fragmentos de discursos del papa Francisco y de otras figuras de la Iglesia, integrados a bases de techno melódico.

En algunos de sus sets incluyó mensajes pronunciados durante la Jornada Mundial de la Juventud, que forman parte de sus producciones musicales. Este formato se replicará en el evento previsto en Buenos Aires.

Trayectoria del Cura DJ

Guilherme Peixoto nació en Guimarães, Portugal, y recibió la ordenación sacerdotal en 1999. Inició su actividad como DJ en 2006, cuando utilizó la música para recaudar fondos para su parroquia.

Su proyección internacional creció en 2023, durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, donde participó ante miles de personas. A partir de ese momento amplió su presencia en escenarios internacionales, incluidos festivales de música electrónica.

Además de su actividad musical, se desempeña como capellán militar y mantiene tareas pastorales.

Un homenaje a un año de su fallecimiento

La presentación en Plaza de Mayo se enmarca en el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, ocurrido en abril de 2025. El evento propone recordar su mensaje a través de una actividad cultural abierta.

Según los organizadores, la iniciativa busca reunir a la comunidad en un espacio común con eje en el legado del pontífice argentino y su mensaje difundido durante su papado.